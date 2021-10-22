«صيوح»: أسعار البيض ستتراجع تدريجيا بعد ضبط الأسواق وزيادة المعروض

أكد الدكتور أشرف صيوح عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار أطباق البيض في المزارع حاليا بلغت 46 جنيها ونصف للأبيض و48 جنيه ونصف للأحمر و53 للبلدي، ويتم طرحه للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 50 إلى 53 جنيها.

وقال «صيوح» في تصريح لـ«الدستور» إن أزمة ارتفاع الأسعار كان من المتوقع أن تحدث منذ 5 أشهر نتيجة انتشار فيروس كورونا وارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لتصل إلى 8000 جنيها للطن بزيادة تصل بفارق 3,000 جنيه.

وأضاف أن الأسعار ستتراجع خلال الفترة المقبلة تدريجيا بعد ضبط الأسواق المحلية وزيادة المعروض.