السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«صيوح»: أسعار البيض ستتراجع تدريجيا بعد ضبط الأسواق وزيادة المعروض

أسعار البيض
أسعار البيض

أكد  الدكتور أشرف صيوح عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار أطباق البيض في المزارع حاليا بلغت 46 جنيها ونصف للأبيض و48 جنيه ونصف للأحمر و53 للبلدي، ويتم طرحه للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 50 إلى 53 جنيها.

وقال «صيوح» في تصريح لـ«الدستور» إن أزمة ارتفاع الأسعار كان من المتوقع أن تحدث منذ 5 أشهر نتيجة انتشار فيروس كورونا وارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لتصل إلى 8000 جنيها للطن بزيادة تصل بفارق 3,000 جنيه.

وأضاف أن الأسعار ستتراجع خلال الفترة المقبلة تدريجيا بعد ضبط الأسواق المحلية وزيادة المعروض.

العرض والطلب انتشار فيروس كورونا التكلفة مستلزمات الإنتاج الموسم الشتوي زيادة المعروض التحصين التحصينات المحلات التجارية اتحاد منتجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يحذر من تصاعد إصابات كورونا وتدهور سريع للحالات

حريق داخل نادى الزهور بالتجمع الخامس (فيديو)

«حياة كريمة» فى قرى البحر الأحمر: تأهيل البنية التحتية.. وتوفير فرص عمل

هنيدي يكشف السر وراء توقف مسرحية «حزمني يا»

طريقة التسجيل لتطعيم كورونا وتنشيط الطلب وأخذ الجرعتين

موانع أخذ لقاح كورونا من وزارة الصحة والسكان 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الصمت الدولى على البناء الاستيطاني يجعله شريكًا فى تكريس «الأبرتايد»

«الأمم المتحدة»: قلقون حيال اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

سارة شريف تكتب: ذكرى الجيش الأحمر