بعد مقتل مصورة وإصابة مخرج.. أشهر الحوادث فى كواليس الأفلام الأجنبية

حوادث واصابات وقتل في كواليس هوليوود أثناء تصوير أعظم الأفلام، حيث يتعرض الأبطال لمواقف مرعبة، خاصة بعد أن خضع ممثل هوليوود أليك بالدوين اليوم للتحقيق عقب إطلاقه رصاصة من مسدس كان من المفترض أن تكون طلقاته فارغة، ما أدى مقتل المصورة هالينا هتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا أثناء تصوير فيلم «راست» في ولاية نيو مكسيكو.

وترصد «الدستور» أشهر الحوادث في كواليس الأفلام الأجنبية:

كيت وينسلت

تعد حادثة الفنانة الأمريكية كيت وينسلت أثناء تصوير فيلم «تايتانيك» الأشهر، حيث رفضت ارتداء بدلة غطس تحت فستانها عند تصوير مشهد الغرق في المياه.

وأصيب كيت بالتهاب رئوي حاد بعد أن ظلت في الماء البارد لفترة طويلة، وعند تصوير المشاهد الخطرة في البحر، كادت كيت أن تغرق بالفعل، بعد أن اشتبك طرف فستانها بأحد الأطراف الخشبية، ما جعلها تقاتل للوصول إلى لسطح الماء حتى تتنفس، قبل أن يصل إليها فريق التصوير لانتشالها من الماء.

دانيال كريج

خلال تصوير فيلم «جيمس بوند» تضمنت أحد المشاهد محاولة قتل البطل من خلال وضع كيس بلاستيكي على رأسه، ولمنح المشهد مصداقية تم تصويره حقيقة، ولإنقاذ دانيال كريج بطل السلسلة الشهيرة طلب منه المخرج وضع عملة معدنية في يده واسقاطها في حالة شعر بالاختناق وبالفعل نجحت الخطة وأنقذه فريق العمل من الاختناق.

ليوناردو ديكابريو

أصيب ديكابريو خلال تصوير فيلم Django Unchained، فخلال تصوير مشهد العشاء طرق بيده على المائدة بقوة فتحطم الزجاج وعلقت قطعة في كف يده، ورغم ذلك واصل تصوير المشهد.

وفي المرة الثانية خلال تصوير نفس الفيلم سقطت مطرقة حقيقية على رأسه لتصيبه بضرر بالغ، وبعد تعافيه وإعادة تصوير المشهد تم استبدال المطرقة بأخرى غير حقيقية في باقي مشاهد الفيلم.

سيلفستر ستالون

خلال تصوير فيلم "ذا روك" طلب المخرج من الممثل والملاكم دولف لاندجرين أن يلكم سيلفستر سالتوني بشكل قوي خلال مشهد معركة درامية.

وتسبب هذا المشهد في إحداث إصابة قوية بستالوني نتج عنها قضاؤه عدة أيام في العناية المركزة يعاني من إصابات خطيرة في وجهه ورأسه، ولم يعترف المخرج بأنه من طلب من الملاكم خوفا من رد فعل ستالوني.

جورج كلوني

سقط جورج كلوني في موقع تصوير فيلم سيريانا من كرسي خلال مشهد تعذيب وأصيب في العمود الفقري وجرح غائر في الرأس.

ونقل كلوني للمستشفى في حالة خطيرة بعد أن خرج السائل الشوكي من أنفه وظل بها فترة طويلة حتى تعافى تمامًا.

كان الأمر شديد الخطورة لدرجة أن السائل الشوكي خرج من أنفه واحتاج إلى العلاج بعد الإقامة في المستشفى لفترة طويلة، ولا يزال كلوني يعاني من نوبات صداع نصفي شديد حتى هذا الوقت.

جاكي شان

يعد جاكي شان من اشهر ممثلي أفلام الإثارة والأكشن في هوليوود، وهو ما يعني أنه من أكثر الفنانين عرضة للإصابة بالحوادث، فخلال تصوير فيلم Armor of God سقط من ارتفاع 25 قدماً وأصيب بكسر في جمجمته.

وخلال تصوير المشهد كان من المفترض أن يقفز جاكي شان من جدار القلعة إلى شجرة لكنه أخطأ وحطم رأسه على صخرة، ودخلت قطعة من عظم الجمجمة إلى دماغه وتعين على الجراحين إزالتها.

وأصيب خلال تصوير عدد من الأفلام بكسور متعددة في عظامه وكاد أن يفقد أحد عينيه في تصوير أحد الأفلام، كما تعرض لصدمات كهربائية.

هالي بيري

أصيبت بيرى بكسر في ساعدها خلال تصوير فيلم جوثيكا، بعد أن اندمج زميلها روبرت داوني في تصوير المشهد، لتضطر الى التغيب عن التصوير لمدة 3 أسابيع تجبير يدها.

وفي العام الماضي كسرت أحد ضلوعها أثناء تصوير فيلم Bruised، رغم أنها كانت مخرجة الفيلم!

مايكل جي فوكس

كاد فوكس أن يقتل نفسه خلال مشهد شنق نفسه، أثناء تصوير الجزء الثالث من فيلمBack To The Future ، أو العودة إلى المستقبل.

وعلق فوكس في المشنقة لمدة 30 ثانية وبدأ يواجه مشكلة حقيقية قبل أن يتوجه له فريق العمل بسرعة لانقاذه.