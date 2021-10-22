القصة الكاملة لقتل مديرة تصوير على يد الممثل أليك بالدوين

تحول مشهد سينمائي إلى حقيقة قاتلة بعد أن قتل الممثل الأمريكي أليك بالدوين مديرة التصوير في فيلمه الجديد “rust” هاليانا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا بجروح.

تفاصيل واقعة قتل مديرة تصوير على يد الممثل أليك بالدوين

وطبقاً لبيان شرطة ولاية "نيومكسيكو" فأن مديرة التصوير والمخرج قد أصيبا بطلقات رصاص من مسدس يستخدم لأغراض التصوير، ومن المفترض أن يتضمن رصاصات فارغة ونقلت مديرة التصوير هاليانا هاتشينز إلى المستشفى في طوافة، إلا أنها ماتت فيما تلقى المخرج جويل سوزا العلاج وغادر المستشفى بعد مدة قصيرة.

تحقيقات الشرطة فى الواقعة

وطبقاً لتصريحات شرطة ولاية نيو مكسيكو، فإن أليك بالدوين حضر إلى مركز الشرطة طواعية، وأجاب عن الأسئلة التى وجهها له المحققين، وغادر بعد انتهاء التحقيقات، ولم توقفه الشرطة أو توقف أي شخص أو توجه اتهامات في القضية التى مازالت التحقيقات فيها مستمرة، لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع في مزرعة "بونانزا كريك" وهي موقع تصوير معروف لأفلام الغرب الأمريكي.

وتحاول الشرطة لمعرفة نوعية المقذوف الذي تم إطلاقه من المسدس وأردى مديرة التصوير وأصاب المخرج، وكذلك ملابسات إطلاقه.

ونشرت شبكة “CNN” الأمريكية لقطات تظهر رد فعل "أليك بالدوين" بعد تلقيه نبأ وفاة مديرة التصوير "هاليانا هاتشينز"، حيث ظهر في حالة صدمة وتوقف على جانب الطريق وانحي.

من هي هاليانا هاتشينز؟

وطبقاً لموقعها الشخصي فإن هاليانا هاتشينز التى توفيت عن عمر 42 عاماً، من مواليد أوكرانيا، وتربت في قاعدة عسكرية سوفيتية إبان وجود الاتحاد السوفيتي، ودرست الصحافة في مدينة "كييف" بأوكرانيا" قبل أن تنتقل للولايات المتحدة لتدرس التصوير في لوس أنجلوس.

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