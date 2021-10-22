رئيس تونس: اتخذنا تدابير استثنائية لإنقاذ الدولة من الانهيار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إنه تم اتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ الدولة من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب في احترام تام للقانون وللحريات وحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال استقبال «سعيد»، اليوم، بقصر قرطاج للشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت.

ونوّه بما تتقاسمه تونس والكويت من قيم ومبادئ ورؤى مشتركة بخصوص العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية والدولية، وأثنى على روابط الأخوة والتعاون والشراكة المتينة القائمة بين البلدين في عدّة مجالات وعلى الرغبة المتبادلة في تطويرها مستقبلًا خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وجدّد الرئيس التونسي الإعراب عن جزيل الشكر للقيادة الكويتية على هبّتها التضامنية النبيلة لمساعدة تونس على مواجهة جائحة كوفيد- 19.