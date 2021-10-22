«تنفيذى القليوبية» يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات خدمية

وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القليوبية برئاسة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 135 متر بقرية ترسا بمدينة طوخ لصالح الهيئة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد عليها فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 480 متر بقرية باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى عليها وتخصيص قطعة أرض مساحتها 247 متر لإقامة بنفس القرية لصالح إدارة الحماية المدنية لإقامة وحدة مطافى عليها وأيضا تخصيص قطعة أرض بقرية كفر شبين لصالح الهيئة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد لخدمة المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور نواب المحافظ واللواء هشام كمال خشبة السكرتير العام للمحافظة واللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء وعددا من قيادات ديوان عام المحافظة.

وشملت الموافقات على تخصيص قطعة أرض 213 متر لإنشاء مجمع خدمات للوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبري بكفر شكر مكتب بريد ، مكتب تموين ، سجل مدنى ، غرفة حفظ ، مكتب شهر عقارى نظرا لتهالك مبنى خدمات التموين الحالى وأيضا على إحلال وتجديد مبنى البلدية بشارع جمال عبدالناصر واستخدامه مبنى ملحق لمجلس مدينة كفر شكر يكون مجمع خدمات يشمل الطرق ، الشباب والرياضة ، مكتب الشهر العقارى ، التموين وذالك لاستغلال مساحة الأرض التى كانت مقرا لعمال النظافة بعد نقلهم فى إحدى الأماكن بديوان عام مجلس المدينة للمتابعة الجيدة وإنشاء إدارات خدمية تجمع جهات حكومية متفرقة فى مكان واحد لراحة وخدمة المواطنين وأيضا الموافقة على تعديل قرارات التخصيص الصادرة برقم ١٠٩٦/٢٠١٨ ورقم ٣٠٧/٢٠١٠ لإقامة مدرسة ثانوى عام رسمى للغات بأبو زعبل بما يتلائم مع ترحيل المساحة المخصصة بمقدار 4 متر لإنشاء شارع بين المدرستين من الجهة القبلية على أن يتم الاستعواض من أرض أملاك الدولة.

كما وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القليوبية على طلب إدارة المناطق الصناعية بالخانكة بالسير فى إجراءات التخصيص لمساحة 3300 متر من ضمن 16 فدان السابق تخصيصها للمنطقة الإدارية لإقامة باقى الخدمات الإدارية كما تم قبول عددا من التبرعات لصالح صندوق خدمات المحافظة وبعض الحملات الميكانيكية والمستشفيات.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على زيادة الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات والمرافق للمواطنين سواء بالمدن أو القرى حتى يشعر كل مواطن بالرضا التام من خلال الاهتمام الجيد و استكمال ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لجموع المواطنين مشيرا أننا نعمل على تطوير وخدمة وراحة المواطنين فى شتى المجالات.