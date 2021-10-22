«متتجي الدواجن»: طرح 7 آلاف طبق بيض يوميا في 7محافظات

أكد الدكتور محمود العناني رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، اتفاق الدكتور علي مصيلحي وزير التموين مع الاتحاد على توريد 7000 طبق بيض يوميا بحد أدنى ودون حد أقصى لـ7محافظات (القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية والبحيرة وبني سويف وقنا) بسعر 46 جنيها للطبق الواحد ونقل من المحطات والمزارع ليطرح في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وقال «العناني» في تصريح لـ«الدستور» أن أسبا ارتفاع الأسعار نتيجة حجم الخسائر التي تكبدها أصحاب المزارع، حيث بلغ طرح سعر البيض من المزارع ما بين 24 لـ30 جنيها للطبق الواحد خلال الشهور الماضية رغم أن التكلفة الفعليه بلغت 40 جنيها.

وأضاف أن إجمالي ما ينتج سنويا من أطباق البيض يبلغ 13 مليار بيضة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار الدواجن عالميا وليس في مصر وحدها بعد وقف التصدير عقب انتشار فيروس كورونا.