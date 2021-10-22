الليلة.. برنامج «بنكمل الصورة» يبرز «التريند الإيجابى» لنصر أكتوبر

الدكتورة حنان يوسف: هدفنا جعل أكتوبر تريندا إيجابيا طول العام



شباب مجموعة 73: شرف لنا توثيق مسيرة أبطال أكتوبر



حفيد محمود ياسين: جدي صنع أكتوبر ترند في الدراما

يحتفل اليوم برنامج “بنكمل الصورة مع الدكتورة حنان يوسف”، بالذكرى 48 من انتصارات أكتوبر على طريقته الخاصة من خلال سلسلة من الحلقات تحت عنوان "نصر أكتوبر.. التريند الإيجابي"، حيث يقدم فريق البرنامج توجها جديدا في الاحتفالات من خلال التركيز علي تقديم انتصارات أكتوبر “تريندا إيجابيا” في الإعلام والعقل الجمعي المصري من خلال التركيز على الإنجازات التي حققها النصر العظيم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك إبراز الدور الإنساني وتضحيات الشهداء من أبطال أكتوبر حتى تحقق النصر وتكثيف الاهتمام الاعلامي به، بحيث لا يكون مقتصرا على شهرأكتوبر فقط لما يحمله من رسائل وقيم الشرف والعزة والكرامة والتحدي والانتصار التي يجب التمسك بها طوال حياتنا.

برنامج بنكمل الصورة

ويعتمد فريق البرنامج في تنفيذ الحلقة على دراسات متخصصة وأساليب غير تقليدية في صناعة التريند الإيجابي لانتصارات أكتوبر بالاستعانة بعدد من الشباب صناع المحتوي ومراكز الأبحاث والمنتديات الفكرية الشريكة له، بالإضافة إلى فريق من الشباب المتطوع تحت اسم "سفراء بنكمل الصورة"، يقومون بصناعة محتوى تريندات إيجابية حول انتصارات أكتوبر وتكثيف الاهتمام الإعلامي بها من وجهة نظر الشباب.

برنامج بنكمل الصورة

وصرحت الدكتورة حنان يوسف، بأن هذه المعالجة لانتصارات أكتوبر هي تطبيق للإطار الفكري للموسم الثاني من البرنامج الذي يستهدف بناء الوعي ويسعى إليه من خلال استخدام فكرة التريند في بناء الوعي بإبراز الإنجازات والنجاحات المختلفة في المجتمع وتكثيف الاهتمام الإعلامي بها لتصبح تريندا إيجابيا يحظى بنسبة متابعة عالية ليجعل لها الأولوية في اهتمام المواطن المصري وتفاعله معها من منطلق واع ومدروس.

برنامج بنكمل الصورة

وأضافت أن فريق البرنامج اختار هذا التوجه للتأثير الكبير للسوشيال ميديا على الرأي العام رغم صعوبة تحقيق انتشار التريندات الإيجابية في ظل انتشار التريند السلبي والسطحي.

برنامج بنكمل الصورة

والبرنامج من إعداد وتقديم الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام، ويشاركها عدد من شباب الإعلاميين، إخراج عمرو منصور، وإشراف فني لوليد حسن ووائل منير.

برنامج بنكمل الصورة

وتذاع الحلقة اليوم الجمعة 22-10-2021 الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على شاشة القناة الثانية في التليفزيون المصري.

برنامج بنكمل الصورة





برنامج بنكمل الصورة

برنامج بنكمل الصورة

برنامج بنكمل الصورة