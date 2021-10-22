عمدة موسكو يتوقع بلوغ إصابات كورونا فى المدينة ذروتها الأسبوع المقبل

توقَع عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بلوغ ذروة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في العاصمة الروسية بحلول الأسبوع المقبل.

وقال عمدة موسكو- في تصريح صحفي لقناة "روسيا 1" التليفزيونية اليوم الجمعة- “وفقا للبيانات نرى أننا بحلول نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل سنبلغ ذروة تفشي العدوى بصورة قياسية منذ بدء الجائحة”، مضيفا "أن هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لحماية صحة المواطنين، لذلك اتخذ الرئيس بوتين قرارا بشأن عطلة من 28 أكتوبر الحالي حتى 7 نوفمبر المقبل".

وأشار سوبيانين إلى أن هذا إجراء استثنائي وضروري لحماية المواطنين من انتشار الفيروس التاجي في البلاد.

وكانت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" تخطت لأول مرة منذ بدء انتشار الجائحة في روسيا حاجز الـ37 ألف حالة، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات جراء الوباء.

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، في بيان، اليوم الجمعة، تسجيل 37 ألفا و141 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ 24 الماضية، فضلا عن تسجيل 1064 حالة وفاة جديدة؛ إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. فيما تماثل 25 ألفا و453 مصابا للشفاء من "كوفيد-19".

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في روسيا بلغ 8 ملايين و168 ألفا و305 حالات، توفى منها 228 ألفا و453 حالة، وتماثل للشفاء 7 ملايين و117 ألفا و60 حالة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.