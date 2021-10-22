«كانوا بيهزروا».. عامل ينهى حياة صديقه بقطعة ألوميتال فى بولاق الدكرور

تجري نيابة الجيزة التحقيق في تعدي فني ألوميتال على صديقه طالب بقطعة "ألوميتال" تسبب في قتله وذلك بعد وصلة هزار تحولت إلى مشاجرة بينهما بشارع نور الإسلام في بولاق الدكرور بالجيزة.

تبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين طالب 17 عاما، 3 ثانوي، وبين صديقه 18 عاما، فني ألوميتال، مقيم بذات العنوان بسبب المزاح بالسباب على إثرها تعدى الثاني على صديقه بقطعة ألوميتال تسببت في إصابته ولقي مصرعه عقب وصوله المستشفى .

كان قد لقى طالب مصرعه، خلال مشاجرة مع فني ألوميتال بشارع نور الإسلام، في بولاق الدكرور، وتمكنت المباحث الجنائية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم.

وتلقى اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من ربة منزل، بحدوث مشاجرة بين نجل شقيقتها 17 عاما، طالب 3 ثانوي، ومقيم بذات الشارع وبيت صديقه 18 عاما، فني «ألوميتال»، مقيم بذات العنوان بسبب المزاح بالسباب.

وأوضحت التحريات، أن الأخير طعنه باستخدام قطعة ألوميتال، أحدثت إصابة المجني عليه بجرح قطعي بالساعد الأيسر والجانب الأيسر، وجرى نقله لمستشفى قصر العيني، وتوفى في وقت لاحق، وحرر المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، محضرا بالواقعة.