الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عامل بتهمة قتل ابنته بحجة تأديبها فى أطفيح

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل ابنته في أطفيح، واعترف المتهم بضربها حتى فارقت الحياة بحجة تأديبها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 14 سنة في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثورعلى جثة الطفلة بها آثار اعتداء بالضرب وكدمات.

توصلت التحريات إلى أن والد الطفلة وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، ثم أبلغ طليقته بالحضور إلى المنزل، واكتشفت والدة الطفلة وفاة ابنتها، فأبلغت مركز الشرطة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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ابتذال النقاش العام

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