ياسمين كامل لـ«الدستور»: «بدون ضمان» بها 30 مشهدا حقيقيا

قالت المخرجة ياسمين أحمد كامل إن حكاية «بدون ضمان» الأولى التي تعمل فيها مع الفنانة هنادي مهنا وقررت اختيارها لأداء شخصية «مريم»، مضيفة: «شايفة هنادي هي مريم جدًا، على الرغم من أنه أول تعامل بيننا، أنا بحب الكاست قوي وفيه كيميا بينهم جامد جدًا، الروح كانت باينة على الشاشة للجمهور».

وأضافت في تصريحات لـ«الدستور» أن الهدف من حكاية «بدون ضمان» إيصال رسالة للناس في التعامل وتفهم كيفية التصرف في المشاكل التي عرضتها الحكاية، بجانب المواجهة أيضًا وعدم الهروب أو تجنبها بمنتهى الاحترام، متابعًة: «طلعت كل خبرتي من على أرض الواقع في المسلسل واعتقد أنه برأي الجمهور الحكاية ترجمة بيت العائلة بشكل قوي، فوق 30 مشهد قصص حقيقية من عندي، فيه حاجات قدرية بتحصل لينا والمسلسل بيتكلم عن كده جدًا»

ولفتت إلى أن حكاية «بدون ضمان» الأقرب لفكرة السهل الممتنع وفكرة الأستاذ يسري الفخراني عظيمة جدًا، قائلًة: «كنّا بنصور أكتر من 12 ساعة يوميًا، تقريبًا من 8 الصبح لـ2 بليل، لإنجاز العمل وإخراجه بهذه الصورة التي ظهرت للناس والجمهور في الوقت الحالي».

- حكاية بدون ضمان

وحكاية «بدون ضمان» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا» من بطولة هنادي مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وهاجر أحمد، وتدور الحكاية حول ما تتعرض له الفتيات من أزمات وخلافات عديدة نتيجة الزواج، الغير مسؤول، مما يؤدي إلى ندم كل من هنادي مهنى وزوجها، وهاجر أحمد وزوجها، ويقرر الثنائي الانفصال وعرض مشكلاتهم في المسلسل.