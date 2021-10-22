الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير محافظ أسيوط يتابع أعمال التطوير والتجميل بحي غرب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد العميد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط أعمال التطوير والتجميل التي تتم بحي غرب مدينة أسيوط حيث تابعة الأعمال بكورنيش الترعة الإبراهيمية أمام البوابة البحرية لجامعة أسيوط ومرسى العبارات الجاري تنفيذه بالمنطقة.

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جانب من الجولة


رافقه خلال الجولة هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية ومسئولي حي غرب وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمتابعة دورية لكافة الأعمال الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذها وفقا للمواصفات وتذليل أية عقبات للانتهاء منها في مواعيدها وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين.

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جانب من الجولة


وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تكليف القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة كافة أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط والمعايير الفنية مشدداً على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والعمل على الإنتهاء من هذه الأعمال طبقاً للجدول الزمني الموضوع مسبقاً ووفقاً للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والإنتهاء منها في المواعيد المحددة بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة وبذل المزيد من الجهد لخلق بيئة نظيفة وحضارية لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط مشيراً إلى العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

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جانب من الجولة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اسيوط مجلس الوزراء محافظة جامعة محافظ أسيوط تذليل العقبات محافظة أسيوط جامعة أسيوط اللواء عصام سعد السكرتير العام أعمال التطوير حملات النظافة منع التجمعات ارتداء الكمامات

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