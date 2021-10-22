«الكونجرس» يستدعي مؤسس «فيس بوك» للادلاء بشهاداته حول أضرار الأطفال

كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن الكونجرس الأمريكي دعى مارك زوكربيرج مؤسس موقع «فيس بوك»، للادلاء بشهاداته حول الأضرار التي لحقت بالأطفال بسبب المنصة.

وقالت الشبكة إنه نقلاً عن وثائق الشركة الداخلية التي سربتها الموظفة السابقة في فيس بوك فرانسيس هاوجين، كتب السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال أن فيس بوك "أخفى معلومات حيوية منا حول الصحة العقلية للمراهقين والإدمان.

وتابعت أنه عندما طلبت معلومات محددة حول انستجرام والمراهقين في رسالة في أغسطس، لم يقدم فيس بوك بشكل واضح الإجابات وقدم معلومات المضللة التي تنازع الآن بشكل مباشر من قبل السيدة هاوجين ".

كجزء من سلسلة مبنية على الوثائق المسربة ، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في سبتمبر أن باحثي فيس بوك أجروا دراسات على مدى السنوات الثلاث الماضية حول كيفية تأثير منصة إنستجرام، المملوكة لفيس بوك، على ملايين المستخدمين الشباب، حيث يظهر البحث أن المنصة يمكن أن تلحق الضرر بالصحة العقلية وصورة الجسم ، خاصة بين الفتيات المراهقات.

وأكدت شبكة "سي إن إن"، أن التقارير الصحفية والضغط المتجدد من المشرعين، أجبر انستجرام على إعادة التفكير في خططه لتقديم نسخة من خدمته للأطفال دون سن 13 عامًا، إلا أن اللجنة الفرعية لانستجرام أكدت أنها ستضغط من أجل إيقاف المشروع.

وقال بلومنتال إنه استاء من أن نتيجون ديفيس مدير السلامة الدولية في شركة فيسبوك "قدم له شهادة زائفة أو غير دقيقة فيما يتعلق بمحاولات إخفاء أبحاث الشركة داخليًا في شهادته السابقة".

وتابع: «على وجه الخصوص، ردًا على الأسئلة المباشرة حول ما إذا كان فيس بوك قد أغلق أو منع الوصول إلى المستندات، صرح ديفيس أن الشركة لم تفعل ذلك، والتزمت بمتابعة مكتبي حول أي تغييرات في هذا الفهم، ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن فيس بوك قد أغلق ملف المستندات مع فريق النزاهة، وهذه تصرفات شركة تحاول مقاومة التدقيق وليس تبني الشفافية».

وأكدت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أنه من المتوقع أن يواجه مارك سيل من الأسئلة حول الشفافية، كما أنه مجبر على تقديم إجابات على كافة الأسئلة التي فشل ديفيس في الاجابة عنها في التحقيق السابق الذي تم اجراءه قبل إسبوعين.

وتابعت أن مارك قد يواجه مأزق أمام المشرعين في الكونجرس، حيث كشفت بعض التقارير أن الموظفين يخفون عنه مثل هذه التقارير، فهو لا يهتم بها، ففي ظل اشتعال الأزمة نشر مارك مقطع فيديو لنفسه وهو يركب لوح تزلج كهربائي.