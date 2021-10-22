الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسيوط تستعد لمواجهة تقلبات الشتاء.. ولجان لمراجعة مخرات السيول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعاً مع مسئولي الري لمناقشة ومراجعة خطة الاستعدادات الخاصة لموسم فصل الشتاء ومجابهة أية تقلبات جوية أو أمطار محتملة خلال الفترة القادمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عبر التأكد من جاهزية جميع المخرات في جميع مراكز المحافظة.

وناقش المحافظ جهود مديرية الري لمتابعة جميع مخرات السيول بدائرة المحافظة والتأكد من جاهزيتها والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار، فضلاً عن مراجعة الخطة التي أعدتها المحافظة ويشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية. 

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جانب من الاجتماع

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة استعدادا لفصل الشتاء وتحسبا لحدوث أى سيول أو أمطار والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف وتنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية وتشكيل لجان بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية الري للمرور على كافة المواقع والتأكد من أن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية في حالة استعداد لأي تصرفات مائية زائدة، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر والتعاون بين مختلف القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لمواجهة أية تغيرات طقسية أو تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تحسباً لأي طوارئ فضلًا عن الصيانة الدورية لكافة المعدات لتكون بكامل جاهزيتها.

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جانب من الاجتماع

من جهته، أشار المهندس ياسر عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط، إلى خطة المديرية والتي تتضمن مراجعة جميع مخرات السيول وسدود الإعاقة وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها والبالغ عددها 43 سدا إعاقة و6 جسور حماية و1 بحيرة تخزين موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، ويتم المرور عليها بصفة مستمرة وتكثيف أعمال الصيانة والتطهير لكافة التجهيزات والمواقع، لافتا إلى أن المديرية تقوم بإزالة أية عوائق قد تتراكم  بمجرى هذه المخرات والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السيول وسدود الإعاقة، مشيرا إلى إنه تم مراجعة خطة تصريف السيول لكل المناطق والتأكد من جاهزية مسارات مخرات السيول لتصريف المياه الزائدة وخلف السدود كما تم التنبيه على الإدارات العامة للقيام بأعمال التطهير للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل.

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جانب من الاجتماع
اسيوط محافظة اجراءات محافظ أسيوط وزير التنمية المحلية التنمية المحلية مخرات السيول اللواء محمود شعراوي وزير التنمية تطهير المصارف اللواء عصام سعد تقلبات جوية المجاري المائية

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