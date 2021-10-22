الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: فرق متحركة بالمساجد والكنائس للتطعيم بلقاح كورونا

تطبيق الاجراءات
تطبيق الاجراءات الاحترازية

أدى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، صلاة ظهر الجمعة اليوم بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، كما اطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي نفذتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف وخاصة بعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بإعادة فتح دورات المياه.

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 تطبيق الاجراءات الاحترازية

واطمئن محافظ أسيوط على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

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 تطبيق الاجراءات الاحترازية

 وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف عن النبى، صلى الله عليه وسلم، معلمًا ومربيًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما تحدث حول أهمية حصول المواطنين على لقاح كورونا من قبيل الأخذ بالأسباب المشروعة وأنه يدخل في باب الحفاظ على النفس والحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع بأسره وهى غايات معتبرة شرعًا.

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 تطبيق الاجراءات الاحترازية

وعقب الصلاة التقى المحافظ بالمواطنين وناشدهم بسرعة تلقى التطعيم بلقاحات كورونا للوقاية من الفيروس في ظل التيسيرات التي تقدمها الدولة تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوصيل اللقاح بالمجان لكافة المواطنين، لافتًا إلى زيادة الفرق المتحركة والثابتة في جميع أنحاء المحافظة، حيث بلغ عددها 250 فرقة لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة، علاوة على 13 مركزا ثابتا بمختلف المراكز والأحياء و3 مراكز للمسافرين إلى الخارج، حيث إنه لن يتم السماح لأي مواطن بدخول أى منشأة حكومية أو تنفيذ أي تعاملات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح أو تقديم تحليل "PCR" حماية لهم ولوقايتهم، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

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 تطبيق الاجراءات الاحترازية

وأشاد المحافظ بوعي المواطن الأسيوطي وحرصه على تلقي اللقاح وتطبيق الاجراءات الوقائية، مؤكدًا أن الدولة من خلال أجهزة المحافظة المختلفة تبذل جهودًا كبيرة لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، داعيا الله أن يحفظ مصر، شعبا وقيادة، من كل مكروه وسوء.

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 تطبيق الاجراءات الاحترازية

كما اجتمع اللواء عصام سعد مع قيادات مديرية الأوقاف والمشايخ وطالبهم بتكثيف خطب التوعية للمواطنين بأهمية الحصول على لقاح كورونا لحماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع ككل من هذه الجائحة والتنسيق مع مديرية الصحة لتوجيه فرق متحركة لأماكن التجمعات والمساجد الكبرى بعد صلاة الجمعة للتسهيل والتيسير على المواطنين في تلقي اللقاح، مؤكدا أنه تم الاتفاق على توجية فرق متحركة مماثلة للكنائس أيام الأحد أيضا لسهولة الحصول على اللقاح والتنسيق مع القيادات الكنسية لتوعية المواطنين بسرعة تلقي اللقاح وأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

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 تطبيق الاجراءات الاحترازية
محافظة اسيوط وزارة الأوقاف المواطنين محافظ أسيوط خطبة الجمعة المولد النبوي المولد النبوي الشريف اللواء عصام سعد مديرية الأوقاف القيادات التنفيذية

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