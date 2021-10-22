الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالي قرية منشية الأوقاف و توابعها بمحافظة البحيرة

قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالى البحيرة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحيرة، بالتعاون مع جامعة دمنهور، في تقديم خدماتها الطبية لـ ٧٤٣ مواطنًا من أهالي قرية "منشية الأوقاف"، وتوابعها بمحافظة البحيرة، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرارًا لجهود جامعة عين شمس، في تقديم خدماتها التنموية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.

وينظم القافلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، وإشراف عام الدكتور شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي، وإشراف إداري سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.

وقدمت القافلة خدماتها الطبية المجانية المتنوعة للمواطنين في تخصصات؛ الجراحة العامة، العظام، النساء، الرمد، الباطنة، أنف وأذن، جلدية، وأطفال، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانًا من صيدلية القافلة لـ ٧٠٠ مستفيد، بالإضافة إلى تحويل ٣٣ حالة لتلقي العلاج مجانًا بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.

وشملت القافلة تقديم عدد من حملات التوعية تحت إشراف مندوب من وزارة الأوقاف، حول تنظيم النسل في الإسلام وأثره على المجتمع والتنمية الاقتصادية بعنوان "الخلفة مسئولية.. شارك في التنمية"، وحملة توعية أخرى تحت إشراف الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، حول اهتمام الدولة بمشروع محو الأمية وأثرها على التنمية الاقتصادية.

وأجرى سهيل حمزة، أمين عام جامعة عين شمس لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال القافلة، والاطمئنان على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تم توزيع الكمامات والمطهرات مجانًا على جميع المترددين على القافلة لضمان سلامتهم.

وتواصل جامعة عين شمس، جهودها في خدمة وتنمية المجتمع المصري في شتى ربوع الجمهورية، والمشاركة بفاعلية في تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.

مستشفيات محافظة ربو شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مدير مستشفى عين شمس محافظ البحيرة المشاركة جامعة عين شمس المبادرة الرئاسية رئيس جامعة الاقتصادية التنمية الاقتصادية مستشفى الدمرداش اللواء هشام آمنة محافظات الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

طريقة التسجيل لتطعيم كورونا وتنشيط الطلب وأخذ الجرعتين

احتفال سنوي وندوة علمية.. تفاصيل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حبس عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة وترويجها بالمعصرة

دول عظمى تُعاني.. سعر الغاز الطبيعي يُعاود الارتفاع مجددًا

قبل توريد الغاز المصري إلى لبنان.. 10 معلومات عن «قانون قيصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا