قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالى البحيرة

قافلة اليوم الواحد لجامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالي قرية منشية الأوقاف و توابعها بمحافظة البحيرة

نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحيرة، بالتعاون مع جامعة دمنهور، في تقديم خدماتها الطبية لـ ٧٤٣ مواطنًا من أهالي قرية "منشية الأوقاف"، وتوابعها بمحافظة البحيرة، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرارًا لجهود جامعة عين شمس، في تقديم خدماتها التنموية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.

وينظم القافلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، وإشراف عام الدكتور شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي، وإشراف إداري سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.

وقدمت القافلة خدماتها الطبية المجانية المتنوعة للمواطنين في تخصصات؛ الجراحة العامة، العظام، النساء، الرمد، الباطنة، أنف وأذن، جلدية، وأطفال، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانًا من صيدلية القافلة لـ ٧٠٠ مستفيد، بالإضافة إلى تحويل ٣٣ حالة لتلقي العلاج مجانًا بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.

وشملت القافلة تقديم عدد من حملات التوعية تحت إشراف مندوب من وزارة الأوقاف، حول تنظيم النسل في الإسلام وأثره على المجتمع والتنمية الاقتصادية بعنوان "الخلفة مسئولية.. شارك في التنمية"، وحملة توعية أخرى تحت إشراف الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، حول اهتمام الدولة بمشروع محو الأمية وأثرها على التنمية الاقتصادية.

وأجرى سهيل حمزة، أمين عام جامعة عين شمس لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال القافلة، والاطمئنان على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تم توزيع الكمامات والمطهرات مجانًا على جميع المترددين على القافلة لضمان سلامتهم.

وتواصل جامعة عين شمس، جهودها في خدمة وتنمية المجتمع المصري في شتى ربوع الجمهورية، والمشاركة بفاعلية في تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.