الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وفد من «التعليم العالي» ينظم فعاليتين عن علوم وتكنولوجيا الفضاء بـ«إكسبو دبي»

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

يشارك وفد مصري رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد القادم 24 أكتوبر الجاري، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفعاليتين عن علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد في معرض إكسبو دبي 2020.

يضم الوفد كل من، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء،  الدكتور. إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومستشار الوزير للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء، الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.

تتناول الفعالية الأولى دور شباب الباحثين في مجال تطبيقات الاستشعار من البُعد، كما تطرح أساليب متنوعة لتعزيز التواصل بين شباب الباحثين وتبادل الخبرات بين شباب الباحثين، وكذا تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للدخول بقوة في مجال علوم وتطبيقات الفضاء. 

وتناقش الفعالية الثانية عددًا من الموضوعات الهامة، منها مجابهة التحديات البيئية الإقليمية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البُعد، والدور المحوري الذي تقوم به مصر من خلال الهيئة القومية للاستشعار من البعد في دراسة ورصد التحديات والمشكلات البيئية بالتعاون مع الدول الإفريقية، وكذلك الدور الأكاديمي للجامعات وكيفية تأهيل الخريج ليواكب متطلبات سوق العمل في فهم هذه المشكلات وكيفية العمل عليها.

وفي سياق آخر، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، حول عقد لجنة تكافؤ الفرص بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان "دور المجتمع الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد"، وذلك بمبنى أكاديمية البحث العلمي.

وأفاد التقرير بأن ورشة العمل تهدف إلى رفع الوعي وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات التكنولوجية والمعاهد التابعة لها.

وتضمنت ورشة العمل استعراض جهود الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وتنوع روافده من خلال خطة طموحة، تهدف لإتاحة فرص التنوع في التعليم الجامعي، وإضافة المزيد من البرامج الدراسية الفريدة والمناسبة لمتطلبات سوق العمل، وذلك لمواكبة التطور في مصر والعالم.

مجتمع بني سويف التعليم العالي لجنة جامعة حلوان جامعة بني سويف مصري البحث العلمي خالد عبدالغفار

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