الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة وترويجها بالمعصرة

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من المواد المخدرة وترويجها على عملائه في نطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حبس عاطل المواد المخدرة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

دول عظمى تُعاني.. سعر الغاز الطبيعي يُعاود الارتفاع مجددًا

انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

نصف مليون جنيه للرعاية الاجتماعية للأطباء وأسرهم أكتوبر الجارى

«المترو» يواصل تعقيم وتطهير المحطات بالخطين الأول والثانى

«المترو»: تسجيل وتطعيم 3105 موظفين ضد فيروس كورونا

«قتل الأبرياء».. تقارير دولية ترصد اعتداءات الحكومة الإثيوبية على «تيجراي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: مصر بذلت جهودًا ضخمةً من أجل حقوق الأسرى لدى إسرائيل

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة