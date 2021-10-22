حبس عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة وترويجها بالمعصرة

أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من المواد المخدرة وترويجها على عملائه في نطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.