قتل مديرة تصوير بالرصاص وأصاب المخرج.. مَن هو النجم العالمي أليك بالدوين؟

تسبّب الممثل أليك بالدوين، عن طريق الخطأ على ما يبدو، بمقتل مديرة التصوير في فيلم ويسترن كان يشارك في تصويره في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وبإصابة مُخرجه بجروح، بإطلاقه النار عليهما من سلاح كان يُفترض أن يكون محشواً برصاص خلّبي، حسبما أفادت الشرطة المحلية، اليوم الجمعة.

الحياة العائلية

الممثل أليك بالدوين، هو من مواليد عام 1958، لشهر إبريل، أي يبلغ من العمر 63 عاما، انتمى في ميلاده إلى ولاية نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، يقيم حاليًا النجم العالمي "بالدوين" في الجانب الغربي الشمالي لمنهاتن، تحديدًا في قرية جرينويتش، فهو الرابع لثلاثة إخوات آخرين، يعملون في مجال التمثيل أيضًا وهم دانيال، وستيفن، وويليام بالدوين، وتزوج النجم ألكسندر بالدوين عام 1993 من كيم باسنجر، وأنجب منها 7 أولاد.

عالم الفن

وطأت أقدام بالدوين لعالم الفن من خلال المسرح، حتى وصل إلى التلفزيون في عام 1980 ، وكانت بدايته في الدراما من خلال مسلسل "الأطباء" The Doctors، ومن ثم ظهر في عدة أفلام منها "بيتلجوس" مع مايكل كيتون عام 1988، وميامي بلوز1990، و"أشباح ميسيسيبي".

الجوائز التي حصل عليها

حصل "بالدوين" على 3 جوائز من بينهم جائزة جولدن جلوب عن مسلسل 30 روك، ونقابة ممثلي الشاشة 7 مرات عن المسلسل نفسه، الذي فاز بجائزة إيمي مرتين عنه أيضًا، فيما ترشّح لجائزة الأوسكار مرة واحدة عن فيلم المبرد، مثّل في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية من أبرزها مسلسل " 30 روك" وفيلم "صيد أكتوبر الأحمر"، كما استضيف في برنامج ساترداي نايت لايف 13 مرة.

توقف تصوير الفيلم إلى أجل غير مسمى

وقال الناطق باسم فريق الإنتاج في بيان: "لقد حطمت مأساة اليوم جميع الممثلين وطاقم العمل، ونتوجه بتعازينا الصادقة لعائلة هاليانا وأحبائها، ولقد أوقفنا تصوير الفيلم إلى أجل غير مسمى ونتعاون بشكل كامل" مع التحقيق.

و"راست" فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأمريكي القديم)، من تأليف جويل سوزا وإخراجه، ومن بطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دور رجل خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يهبّ لنجدة حفيده، البالغ من العمر 13 عاماً، والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وكانت هاليانا هاتشينز المقيمة في مدينة لوس أنجليس الأميركية، تُعتبر نجمة صاعدة في السينما الأميركية، وهي ولدت في أوكرانيا ، ونشأت في قاعدة عسكرية سوفياتية تقع في الدائرة القطبية الشمالية، وفقاً لموقعها الإلكتروني.