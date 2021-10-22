الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إمساكية شهر رمضان 2022 وموعد عيد الفطر المبارك

شهر رمضان
شهر رمضان

إمساكية رمضان 2022 وموعد عيد الفطر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لما له من مكانة روحانية بين الملايين من المسلمين بمختلف دول العالم.

 وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير إمساكية الشهر الكريم وموعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وموعد العيد.

إمساكية رمضان 2022 وموعد عيد الفطر المبارك

يبحث الملايين من المسلمين في مختلف دول العالم عن إمساكية شهر رمضان المبارك والتي يتعرفون من خلالها على عدد ساعات الصيام وساعات الإفطار ومواعيد الآذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وموعد شروق الشمس وموعد السحور وموعد الإمساك عن الطعام، حيث يبدأ شهر رمضان المقبل في 2 إبريل 2022 بتقديم قرابة 11 يوما عن الشهر الماضي الذي بدأ في يوم 13 إبريل 2021، حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان من خلال اللجنة الشرعية لاستطلاع الهلال التابعة لدار الإفتاء المصرية يوم 1 أبريل المقبل.

عيد الفطر المبارك 2022

تستطلع اللجنة الشرعية لرؤية الشهور الهجرية التابعة لدار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم 1 مايو ويستمر حتى 3 مايو المقبل، ليبدأ بعدها الملايين في صيام الستة أيام البيض التي تعادل صيام الدهر كاملا وفقا للسنة النبوية الشريفة.

وتتميز أيام شهر رمضان المبارك بالروحانيات التي يسعى كل مسلم إلى الوصول إليها عن طريق العبادات والتقرب من الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن الكريم والاعتكاف في المساجد والتسبيح وذكر الله، بالإضافة إلى صلاة التراويح وقيام الليل.

اقرأ أيضاً

موعد بدء شهر رمضان المبارك 2021 

الصناعات الأوروبية تواجه ضغوطًا هائلة.. وتحذيرات من «انفجار الأسعار»

بالتعاون مع محمد النادي.. تفاصيل أغنية تامر عاشور الجديدة «فيكي سحر»


عدد ساعات الصيام في رمضان 2022


وعدد ساعات الصيام والتي تتراوح بين 14-15 ساعة يوميا منذ آذان الفجر إلى آذان المغرب، حيث يتم تقليل فترة الصيام تدريجيا خلال أيام شهر رمضان المبارك حتى انتهاء أيام الشهر الكريم بدء أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتقرب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بالصلاة والصيام وصلاة التراويح وقيام الليل والتسبيح.

اقرأ أيضاً

تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات

«شاكر»: نستهدف أن نكون محورًا مركزيًا للربط الكهربائى بين الدول العربية

من السينما للحقيقة.. كيف قتل «إليك بالدوين» مديرة تصوير فيلمه الجديد؟

إمساكية رمضان 2022 رمضان 2022 امساكية رمضان موعد عيد الفطر عيد الفطر إمساكية رمضان 2022 وموعد عيد الفطر استطلاع هلال شهر رمضان امساكية شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

طريقة التسجيل لتطعيم كورونا وتنشيط الطلب وأخذ الجرعتين

احتفال سنوي وندوة علمية.. تفاصيل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

حبس عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة وترويجها بالمعصرة

دول عظمى تُعاني.. سعر الغاز الطبيعي يُعاود الارتفاع مجددًا

قبل توريد الغاز المصري إلى لبنان.. 10 معلومات عن «قانون قيصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: مصر بذلت جهودًا ضخمةً من أجل حقوق الأسرى لدى إسرائيل

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة