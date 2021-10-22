إمساكية شهر رمضان 2022 وموعد عيد الفطر المبارك

إمساكية رمضان 2022 وموعد عيد الفطر من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لما له من مكانة روحانية بين الملايين من المسلمين بمختلف دول العالم.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير إمساكية الشهر الكريم وموعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وموعد العيد.

إمساكية رمضان 2022 وموعد عيد الفطر المبارك

يبحث الملايين من المسلمين في مختلف دول العالم عن إمساكية شهر رمضان المبارك والتي يتعرفون من خلالها على عدد ساعات الصيام وساعات الإفطار ومواعيد الآذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وموعد شروق الشمس وموعد السحور وموعد الإمساك عن الطعام، حيث يبدأ شهر رمضان المقبل في 2 إبريل 2022 بتقديم قرابة 11 يوما عن الشهر الماضي الذي بدأ في يوم 13 إبريل 2021، حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان من خلال اللجنة الشرعية لاستطلاع الهلال التابعة لدار الإفتاء المصرية يوم 1 أبريل المقبل.

عيد الفطر المبارك 2022

تستطلع اللجنة الشرعية لرؤية الشهور الهجرية التابعة لدار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم 1 مايو ويستمر حتى 3 مايو المقبل، ليبدأ بعدها الملايين في صيام الستة أيام البيض التي تعادل صيام الدهر كاملا وفقا للسنة النبوية الشريفة.

وتتميز أيام شهر رمضان المبارك بالروحانيات التي يسعى كل مسلم إلى الوصول إليها عن طريق العبادات والتقرب من الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن الكريم والاعتكاف في المساجد والتسبيح وذكر الله، بالإضافة إلى صلاة التراويح وقيام الليل.

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عدد ساعات الصيام في رمضان 2022



وعدد ساعات الصيام والتي تتراوح بين 14-15 ساعة يوميا منذ آذان الفجر إلى آذان المغرب، حيث يتم تقليل فترة الصيام تدريجيا خلال أيام شهر رمضان المبارك حتى انتهاء أيام الشهر الكريم بدء أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتقرب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بالصلاة والصيام وصلاة التراويح وقيام الليل والتسبيح.

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