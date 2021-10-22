ملك العشري: علامات تجارية أجنبية أبدت رغبتها فى إيجار مساحات تجارية داخل "ممشى أهل مصر"

ملك العشري تكشف موعد الافتتاح التجريبي للمرحلة الأولى من "ممشى اهل مصر"

قالت ملك العشرى، عضو مجلس إدارة شركة “كونسل ماسترز للاستشارات” المسئولة عن إدارة وتشغيل ممشى أهل مصر، إن الشركة اوشكت على الانتهاء من التجهيزات النهائية لمشروع "ممشى أهل مصر"، تمهيداً للافتتاح المبدئى للمشروع بنهاية شهر ديسمبر المقبل، تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية "الكريسماس"، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف افتتاح المرحلة الأولى لـ"ممشى أهل مصر" رسميا خلال الربع الثانى من عام 2022، قبل بدء شهر رمضان المقبل بأسبوع.

وأضافت العشرى في تصريحات صحفية، أن الشركة بدأت التعاقد مع العلامات التجارية لتأجير الأكشاك داخل مشروع "ممشى أهل مصر"، وذلك بداية من منتصف شهر سبتمبر الماضى.

وأضافت أن القيمة الإيجارية الخاصة بالأكشاك التجارية بالممشى تتراوح من 40 إلى 60 ألف جنيه شهريا وذلك على حسب مساحة الكشك، مشيرة إلى أن بعض العلامات الأجنبية منها "أمريكية، وليبية، ومكسيكية" أبدت رغبتها فى إيجار أكشاك داخل المشروع.

وكشفت ملك العشري أن البنك الأهلى المصرى حصل على المساحة الإعلانية المخصصة بطول الممشى، للإعلان عن أهم الأحداث الوطنية، والرياضية، والعالمية على مدار العام، تحت رعاية البنك، مشيرة إلى أن الشركة تستعد خلال الفترة الحالية لمخاطبة شركات العقارات والاتصالات والسيارات المعروفة بالسوق المصري؛ للمشاركة بالمشروع.

وتابعت ملك العشري: "إن طول المرحلة الأولى بمن مشروع ممشى أهل مصر، يصل إلى نحو 1.8 كيلو متر وهى المنطقة المطلة على منطقة الفنادق والتى تقع بين كوبرى إمبابة وكوبرى 15 مايو، ويحتوى المشروع على ممشى علوى بعرض 4.5 متر، وآخر سفلى بعرض 6.5 متر ومساحة إجمالية 7066 مترًا مربعًا، تحتوى على 90 محلًا ومطعمًا وكافتيريا، ومسرحًا مفتوحًا بمساحة 434 مترًا مربعًا، به 3 مدرجات بإجمالى طول 315 مترًا مربعًا ويتسع لـ1240 زائرًا، كما يضم 300 كشك لأنشطة خدمية وتجارية أجنبية وعربية، و3 دورات مياه".

ملك العشري

وأوضحت ملك العشرى، أن شركة “سيتى إيدج للتطوير العقارى”، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية المالكة لمشروع "ممشى أهل مصر"، تعاقدت مع شركة "كونسل ماسترز" لإدارة وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع، الذى يعتبر متنزهًا جديدًا يضفى جمالًا خاصًا على النيل، وتصل مدة التعاقد إلى نحو 9 سنوات، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين طبقًا لما ينص عليه القانون.

كما يتضمن العقد المبرم بين الشركتين، توفير أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية من مطاعم وكافتيريات ومحلات، وأماكن ترفيهية وجراجات وأماكن للجلوس الخاصة باستقبال زوار الممشى، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى مثل المسرح الترفيهى، وأماكن انتظار للسيارات ومرسى نهرى ومنطقة خدمات مكشوفة.

وتمتلك شركة "كونسل ماسترز" خبرة واسعة كإحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال الاستشارات والخدمات الخاصة بالتوكيلات التجارية وإدارة المشاريع الفندقية والسياحية والتجارية وتسويق الامتيازات التجارية وتسويق فرص الاستثمار بالمشروعات التجارية فى مصر والخارج من خلال إعداد خطط التوسع لهذه العلامات من خلال منح حقوق الامتياز التجارى أو فتح فروع جديدة أو إعطاء وكالات لهذه الشركات صاحبة العلامات التجارية.

كما تمتلك الشركة سابقة أعمال تتيح لها إعداد خطط التأسيس والتشغيل وتمليك وتأجير المنشآت السياحية والمراكز التجارية والمولات بأفضل النظم المبتكرة والتكنولوجيا العالمية فيما يخص التشغيل وتعظيم الربحية، إلى جانب إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية والفاعليات.

وتمتلك الشركة حق التسويق الحصرى لأكثر من 65 علامة تجارية محلية وأكثر من 80 علامة تجارية دولية، ولها فروع ومكاتب تمثيل بعدة دول عربية.