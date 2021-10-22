البرلمان اللبناني: البطاقة التموينية سترى النور قريبًا

قال رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة بمجلس النواب اللبناني النائب فريد البستاني، اليوم الجمعة، إن البطاقة التموينية الهادفة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بلبنان سترى النور قريبا، نافيا كل ما وصفه بالشائعات التي تصدر في وسائل الإعلام حولها.

وأضاف البستاني - في تصريح عقب لقائه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمجلس الوزراء اللبناني - أن لقاءه اليوم برئيس الحكومة تناول أجواء عمل لجنة الاقتصاد النيابية، وأطلعه على عمل اللجنة فيما يتعلق بالبطاقة التموينية.

وتعول الحكومة اللبنانية على تطبيق البطاقة التموينة بأسرع وقت؛ للتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجا في لبنان، حيث تأتي البطاقة ضمن خطة للضمان الاجتماعي، يشترطها صندوق النقد الدولي ضمن الأساسيات التي يجب أن تقدمها الحكومة ضمن البنود اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ من أجل التوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق؛ بهدف مساعدة البلاد في الخروج من أزماتها المالية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أهمية قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في عملية استيراد الغاز والكهرباء إلى الأراضي اللبنانية عبر سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الوسيط الأمريكي الجديد في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا.

ويعد قانون قيصر أحد العراقيل أمام لبنان في عملية استيراد الكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية، حيث إن القانون الذي أقرته الولايات المتحدة العام الماضي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع النظام السوري.