الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

خزعل الماجدي: شتاء الفكر العربي المعاصر حلّ برحيل حسن حنفي

دكتور حسن حنفي
دكتور حسن حنفي

نعي  الدكتور خزعل الماجدي، المفكر الباحث العراقي، الدكتور حسن حنفي، والذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقال "الماجدي" في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"برحيل المفكر المصري الكبير حسن حنفي يكون شتاء الفكر العربي المعاصر قد حلّ، فالنخبة الطيبة المتنورة من المفكرين العرب الذين ظهرت طروحاتهم الفكرية العميقة منذ مايقرب من ستة عقود حزمت حقائبها، خلال السنين الأخيرة، ورحلت مخلّفة فصل شتاء طويل ستحلّ بنهايته عتمة حقيقية في هذا المجال".

وتابع "الماجدي" في رثاء "حنفي":"الدكتور حسن حنفي معلّم الإستغراب والمنهج الظاهراتي كان قد أثار الكثير من الجدل في حقل الإستشراق – الإستغراب، وأسس بناءً راسخاً في هذا الحقل، وكان قد قدّم أفضل طروحات المنهج الفينومونولوجي ( الظاهراتي ) في الفكر العربي الحديث".

واختتم "الماجدي":"كان المفكر الدكتور حسن حنفي قد حصل على الدكتوراه من السوربون برسالتي دكتوراه قام بترجمتهما ونشرهما عام 2006 وهما : تأويل الظاهريات، ظاهريات التأويل ". 

ويعد الدكتور حسن حنفي، أحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية وأحد أشهر أساتذة الفلسفة في مصر.

ويعتبر مشروع الدكتور حسن حنفي الفكري، أن اليسار الإسلامي هو النقد الذاتي للحركة الإسلامية وهو التيار المعارض والمصحح داخل هذه الحركة الإسلامية.

خزعل الماجدي دكتور حسن حنفي الفكر العربي المعاصر المفكرين العرب المنهج الظاهراتي من النقل إلي الإبداع

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