مقتل المسؤول العام عن كفالات وحوالات «داعش» بالعراق

كشف الخبير الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف، اليوم (الجمعة) عن مقتل المسؤول العام عن كفالات والحوالات لتنظيم داعش الإرهابي أسامة المولي خلال عملية أمنية في البلاد.

وقال أبو رغيف ـ حسبما أفادت القناة (العراقية) الإخبارية اليوم ـ إن "الاستخبارات العسكرية وبجهد دقيق وبعد مواجهات واشتباكات مع مجموعات إرهابية تمكنت من قتل أسامة المولي المساعد الأمني العام، والمسؤول العام عن ما يسمى بـ"الكفالات" في تنظيم داعش الإرهابي بالبلاد".

وأكد الخبير الأمني أن مقتل أسامة يمثل ضربة قوية للتنظيم الإرهابي لأنه سيؤدي إلى قطع سبل مد داعش بالأموال والكفالات.

ويأتي هذا عقب يوم واحد من إعلان قائد عمليات الانبار، ناصر الغنام مقتل "إرهابي" خلال تصدي القوات الامنية لهجوم إرهابي على إحدى النقاط الأمنية قرب قضاء الرطبة الواقع غرب البلاد.

وأضاف الغنام : "إن عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي شنت هجوما مسلحا على إحدى النقاط الأمنية في قرية الدراعمة قرب الرطبة تصدت له قطعاتنا ببسالة، مما أسفر عن مقتل أحد الإرهابيين بدون وقوع أي خسائر بشرية بين صفوف القوات الامنية خلال عملية إحباط المخطط الإرهابي".

وكانت تمكنت وكالة الاستخبارات من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في محافظة بابل.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل وفي أثناء المسح الميداني المستمر- تم إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات ناسفة".

وبينت أن "عبوتين اثنتين موضوعتان على الطريق السريع قرب جسر صفر، والثالثة قرب جسر ١٣"، مشيرة إلى "تفجير جميع العبوات موقعيًا من قبل خبير المتفجرات".