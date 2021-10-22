الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فايزر» تعلن فعالية لقاح الأطفال ضد كورونا بنسبة 91%

فايزر
فايزر

أعلنت شركة فايزر أن جرعات الأطفال من لقاح كورونا الخاص بها آمنة وفعالة بنسبة 91% تقريبًا في الوقاية من العدوى لدى أطفال المدارس الابتدائية.

وأعلنت الشركة - في بيان على موقعها الإلكتروني- نتائج أبحاثها التي أفادت بفاعلية اللقاح على الأطفال في سن 5 وحتى 11 عاما، مشيرة إلى أنه من الممكن تحصين الأطفال في وقت مبكر من الشهر المقبل إذا منحت السلطات الصحية الأمريكية موافقتهم على اللقاح.

ومن المتوقع أن تنشر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مراجعتها الأولية لبيانات السلامة والفعالية للشركة في وقت لاحق من اليوم، وفي الأسبوع المقبل سيناقش مستشارو إدارة الغذاء والدواء الأدلة علنًا.. وإذا سمحت الإدارة باستخدام لقاحات كوفيد "منخفضة الجرعة"، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سيقدمون توصياتهم النهائية بشأن من يجب عليهم تلقي هذه اللقاحات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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