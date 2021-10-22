الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تقديرًا لدوره الوطني.. محافظ السويس يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أهدى  اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، درع محافظة السويس؛ مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعِوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفِي خدمة بيوت الله (عز وجل).

وأشاد وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد، تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد ، وإعداد الأئمة وحسن تأهيلهم مما انعكس على مستوى أدائهم بتميز ملحوظ.

وشهد وزير الأوقاف ومحافظ السويس توزيع ٢ طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة السويس كدفعة ثامنة، بإجمالي ١٦ طنًا تم توزيعها بمحافظة السويس ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي على مستوى الجمهورية 1312 طنًا.

وأشاد الحاضرون من المسؤولين والتنفيذيين أهمية هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من الأضحية،  وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وجهدها البنَّاء في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية ، وممن هم أكثر احتياجًا.

اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف بيوت الله خدمة الدع وة نشر الفكر والوعي المستنير وزير الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قبل توريد الغاز المصري إلى لبنان.. 10 معلومات عن «قانون قيصر»

تفاصيل التحويلات الجديدة بعد غلق شارع الهرم (فيديوجراف)

مصادر: مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات دولية اليوم

ضبط 3.66 طن دواجن مستوردة محظور تداولها فى القليوبية

عبدالغفار يبحث مع أمين عام وزراء الداخلية العرب سبل التعاون المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا