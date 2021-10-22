تقديرًا لدوره الوطني.. محافظ السويس يهدي درع المحافظة لوزير الأوقاف

أهدى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، درع محافظة السويس؛ مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعِوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفِي خدمة بيوت الله (عز وجل).

وأشاد وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد، تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد ، وإعداد الأئمة وحسن تأهيلهم مما انعكس على مستوى أدائهم بتميز ملحوظ.

وشهد وزير الأوقاف ومحافظ السويس توزيع ٢ طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة السويس كدفعة ثامنة، بإجمالي ١٦ طنًا تم توزيعها بمحافظة السويس ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي على مستوى الجمهورية 1312 طنًا.

وأشاد الحاضرون من المسؤولين والتنفيذيين أهمية هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من الأضحية، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، وجهدها البنَّاء في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية ، وممن هم أكثر احتياجًا.