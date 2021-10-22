الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص أثناء رحلة سفاري في صحراء الفرافرة بالوادي الجديد

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، في رحلة سفاري بمنطقة جبلية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثه لمستشفي الفرافرة المركزي.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين وفاة زيدان عبدالفتاح عبدالوهاب سلطان، 61 عامًا، مقيم القصر بالواحات البحرية، نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية خلال رحلة سفاري بمنطقة جبلية بمنطقة الفرافرة، وجرى نقل المتوفى لمستشفى الفرافرة المركزي.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان لقي شخص مصرعة وأصيب أثنين أخرين إثر تصادم ميكروباص بعربة كارو بطريق بدخلو-القصر بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفى.

وتبين وفاة محمد عيد خضر معلم بمدرسة بدخلو الإعدادية وإصابة 3 أشخاص أخرين بينهم سيدة، وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام للعلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما نجح رجال المرور والوحدة المحلية بمركز الداخلة، في رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.
 

لقي شخص مصرعة رحلة سفاري منطقة جبلية مركز الفرافرة الوادي الجديد سيارة الإسعاف الجثه هبوط حاد الدورة الدموية

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وائل لطفي

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