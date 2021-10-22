«المصرية لشباب الأعمال» تبحث التعاون مع قنصل السعودية بالإسكندرية

التقي مجلس إداره فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية برئاسة عضو مجلس النواب الدكتور محمد الحمامي، بالقنصل السعودي بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، حيث بحث الطرفان سبل دعم العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال بالاسكندرية ونظيره السعودي.

وقال الدكتور محمد الحمامي، رئيس فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية، إن اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية علي التواصل مع كافه الهيئات والمؤسسات الدولية وممثلي الدول العربية والأوروبية والإفريقية بمصر، بهدف دعم التعاون المشترك وخدمه الاقتصاد الوطني.

وأكد الحمامي على عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربيه السعوديه، والدعم الكبير بين قيادات البلدين، بالاضافه إلى وجود عدد كبير من المستثمرين المصريين والسعوديين بالبلدين بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصاديه، مشيرا إلى أن لقاء القنصل العام السعودي يستهدف البناء للمستقبل بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومجتمع الأعمال السعودي من خلال القنصليه السعوديه بالإسكندريه.

وأكد الحمامي أن فرع الجمعية بالإسكندرية، يساهم في دعم خطط الجمعية والتي تستهدف خدمة الأعضاء ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص للاستثمار والتبادل التجاري في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن اللقاء مع القنصل السعودي لم يكون الأخير، حيث سيتم ترتيب العديد من اللقاءات مع الجانب السعودي في القريب العاجل لتعزيز التعاون المشترك.



وأكد الحمامي على أن اللقاء تطرق لدعم العلاقات بين شباب الأعمال بالبلدين خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيتم ترتيب العديد من اللقاءات لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين من شباب الأعمال، في ظل حالة الانفتاح الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية مؤخرا.