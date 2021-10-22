سيدة تستأجر شقة لزوجها لإدارتها وكرًا لتجارة المخدرات بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص وزوجته وبحوزتهما سلاح ناري بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار بمنطقة المرج.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الفيوم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من شقة مستأجرة بمعرفة زوجته «ربة منزل» بدائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهما «بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة، 4 زجاجات تحوى مخدر الكيتامين سائل، مبلغ مالي، سيارة ملك المتهم الأول»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.