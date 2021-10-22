رفع 40 طن مخلفات وتركيب 25 كشافًا بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها المكثفة للنظافة ورفع المخلفات والقمة والتراكمات الصلبة بقري تلة ونزلة حسين، بجانب أعمال الإنارة وصيانة وتركيب كشافات الإنارة بقرية طوخ الخيل وحي غرب المدينة؛ للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، وتيسير حركتهم ليلا حيث رفعت 40 طن مخلفات وإحلال وتجديد 25 كشاف إنارة.

كانت أقسام البيئة بقريتي نزلة حسين وتله، قد واصلت أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة، حيث رفعت 40 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

كما واصل قسم الإنارة بطوخ الخيل جهوده المبذولة للارتقاء بمستوى منظومة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بقرية صفط الغربية للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث والسرقات خاصة ليلا، تنفيذا لتوجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا

واوضح محمد قناوي رئيس قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أنه تم إحلال وتجديد 25 كشاف انارة بشوارع حي غرب المدينة ضمن خطة التطوير والاستبدال لكشافات الصوديوم بأخرى ليد لتوفير الطاقة، تحت إشراف المهندس أنور عبد الظاهر مدير الإنارة العامة بمركز ومدينة المنيا.

رفع مخلفات في حملات نظافة

رفع مخلفات في حملات نظافة