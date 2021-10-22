عبدالغفار يبحث مع أمين عام وزراء الداخلية العرب سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور، محمد كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر الأمانة العامة للمجلس بمقرها فى تونس، وبحضور الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية للشئون العربية.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، وتعميق العلاقات في المجالات المختلفة والتنسيق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك ،حيث رحب "عبد الغفار" بالأستاذ الدكتور محمد كومان مثمناً الدور الذي يقوم به.

واستعرض عبدالغفار، خلال اللقاء، الأنشطة والفعاليات التي تتم مع الأشقاء العرب في مختلف المجالات فى إطار دعم منظومة العمل العربي المشترك.