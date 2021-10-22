الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عبدالغفار يبحث مع أمين عام وزراء الداخلية العرب سبل التعاون المشترك

رئيس الأكاديمية
رئيس الأكاديمية

التقى الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور، محمد كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر الأمانة العامة للمجلس بمقرها فى تونس، وبحضور الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية للشئون العربية.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، وتعميق العلاقات في المجالات المختلفة والتنسيق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك ،حيث رحب "عبد الغفار" بالأستاذ الدكتور محمد كومان مثمناً الدور الذي يقوم به.

واستعرض عبدالغفار، خلال اللقاء، الأنشطة والفعاليات التي تتم مع الأشقاء العرب في مختلف المجالات  فى إطار دعم منظومة العمل العربي المشترك.

الاكاديمية اليوم وزير النقل التقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قبل توريد الغاز المصري إلى لبنان.. 10 معلومات عن «قانون قيصر»

تفاصيل التحويلات الجديدة بعد غلق شارع الهرم (فيديوجراف)

مصادر: مطار مرسى علم يستقبل 7 رحلات دولية اليوم

ضبط 3.66 طن دواجن مستوردة محظور تداولها فى القليوبية

«التعاونيات الزراعية»: القطن المصري يعود إلى عرشة وتكالب على شراء المحصول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة في الأقصى رغم قيود الاحتلال

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة