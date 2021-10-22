محافظ سوهاج يشهد حفل «الشعب الجمهوري» بالمولد النبوي الشريف

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهورى بسوهاج، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج والنائبة ألفت المزلاوى، نانسى نعيم، وائل المشنب، وأكرم فتحى العمدة وصلاح ضيف الله وعصام الصراف أعضاء هيئة مكتب الحزب بسوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة والدينية وذلك على مسرح مدرسة "سيتى" بحى شرق سوهاج.

وفى بداية الحفل، رحب المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب بسوهاج بضيوف الحفل، متقدمًا لهم بالشكر على تلبية الدعوة بالحضور، ومشاركتهم فى الاحتفالية، كما وجه التهنئة لمحافظ سوهاج وشعبها الكريم نيابة عن المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى والنائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب بمناسبة هذه الذكرى العطرة.

كما ألقت النائبة ألفت المزلاوى،عضو الهيئة البرلمانية للحزب، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، كلمة رحبت فيها بضيوف الحفل، وهنأت شعب سوهاج بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، متقدمًا بالشكر لمحافظ سوهاج للاستجابة فى حل العديد من المشكلات، وتلتها كلمة صلاح ضيف الله،أمين التنظيم والعمل الجماهيرى بسوهاج حول فقرات الحفلة.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة أيات من الذكر الحكيم،أعقبها فقرات فنية لفرقة كورال مدرسة سيتي، ثم فقرات المديح والإنشاد الديني لفرقة " أبو شعر " السورية، التي تفاعل معها الاهالى خلال إنشاد العديد من الابتهالات والأناشيد الدينية على أنغام الموسيقى.

وفى نهاية الحفل، كرمت أمانة حزب الشعب الجمهورى بسوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وإهدائه درع الحزب تقديرًا لجهوده فى دعم منظمات المجتمع المدنى والمشاركات الحزبية، وإنجاز العديد من المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية فى مبادرة "حياة كريمة"على أرض سوهاج.

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل