الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب يشعل آخر ليالي الجونة في أضخم حفلات المهرجان (صور)

عمرو دياب من حفل
عمرو دياب من حفل الجونة

أحيا النجم عمرو دياب مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا يعد هو الأضخم ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور كبير من نجوم الفن وضيوف الدورة الخامسة من المهرجان.

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وصعد الهضبة على خشبة مسرح الحفل في تمام الحادية عشر مساء، واحتشد ضيوف المهرجان ونجومه قبلها بساعة في انتظار الحفل الذي كان مثار حديث الجونة طوال اليوم.

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ودخل الهضبة على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" التي افتتح بها الحفل ثم قدم بعدها فاصلًا من أجمل أغنياته الجديدة وثم قدم أغنياته الأحدث " إنت الحظ"، و"رايقة" وسط تفاعل كبير من النجوم اللذين غنوا معه ورقصوا طوال الحفل.

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وقدم الهضبة أيضًا مجموعة من أغنياته القديمة، بالإضافة إلى الميدلي الشهير الذي يجمع فيه أغنيات "نور العين" و"العالم الله" و"ليلي نهاري".

 وحرص عمرو دياب في نهاية الحفل على شكر منظميه وضيوفه من النجوم  الذين توافدوا لحضور الحفل .
 

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حفل عمرو دياب في "إكسبو دبي 2020"

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير ضمن فاعليات معرض "إكسبو  دبي 2020" وذلك يوم 30 أكتوبر الجاري.

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أخر أعمال عمرو دياب الغنائية

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته "ببتدي م الزيرو" من ألبومه "عيشني"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

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موعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائي 


ويقام مساء اليوم الجمعة حفل ختام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي والذي انطلق في يوم 14 أكتوبر الماضي وشهد العديد من الفاعليات الفنية وعروض أفلام من مختلف دول العالم.

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ومن المقرر أن ينطلق حفل الختام في تمام الساعة السابعة مساء بحضور عدد كبير من نجوم الفن والاعلام وصناع السينما من مصر ومختلف دول العالم. 

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وشهدت الدورة الحالية العديد من الأحداث التي أثارت الجدل والرأي العام بدءا من حفل الافتتاح مرورا بفعاليات المهرجان وعروض الأفلام تبث قناة "ON" الفضائية فاعليات حفل الختام على شاشتها، حيث أنها الراعي الإعلامي الرسمي للمهرجان، وتقدم حفل الختام الإعلامية ناردين فرج.

عمرو دياب من حفل الجونة
عمرو دياب من حفل الجونة
عمرو دياب من حفل الجونة
عمرو دياب من حفل الجونة
عمرو دياب من حفل الجونة
عمرو دياب من حفل الجونة
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وائل لطفي

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