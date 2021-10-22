الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أحمد بدير لـ«الدستور» عن حكاية «بدون ضمان»: اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب

الفنان أحمد بدير
الفنان أحمد بدير ومحررة الدستور

قال الفنان الكبير أحمد بدير، إنه وافق على حكاية "بدون ضمان" بسبب قيمتها والرسالة الخاصة بها للناس خاصًة البيوت المصرية التي بها فتاة أو اثنين على الأقل قريبة للزواج، متابعًا: "أنا وافقت على دور الأب لما اتعرض عليّا، لأن فيه رسالة بيوصلها للناس وهذا عجبني جدًا".

وتابع الفنان أحمد بدير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "فوجئت برد فعل الناس على دوري في الحكاية، ورد فعل السوشيال ميديا وتصدرنا لمحركات البحث جوجل، وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهذا يثبت إن اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، والصادق بيوصل بشكل جيد، واللي له رسالة بيوصل أسرع وأسرع، ولكن رد الفعل مكنتش متوقعه فعلًا".

وعن تعاونه مع المخرجة ياسمين أحمد كامل، مخرجة العمل، قال الفنان الكبير أحمد بدير: "أنا من زمان بحب أشجع الوجوه الشابة، أنا بستفيد لما اشتغل مع شباب جديدة وأفكارهم، بستفيد من الباور، وحبهم للعمل"، وعن كواليس العمل: "أسرة بجد فعلًا، وكله شايل بعضه، والتصوير كانت كتير مع الشباب ووصل من 12 لـ 15 ساعة"، مختتمًا قوله: “أنا دوري أبكى ناس كثيرة بس انا ياما ضحكتهم على مدار رحلتي الفنية”. 

 

مسلسل إلا أنا
وحكاية "بدون ضمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، من بطولة كل من النجوم الشابة هنادي مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وهاجر أحمد، وتدور الحكاية حول ما تتعرض له الفتيات من أزمات وخلافات عديدة نتيجة الزواج، الغير مسؤول، مما يؤدي إلى ندم كل من هنادي مهنى وزوجها، وهاجر أحمد وزوجها، ويقرر الثنائي الانفصال وعرض مشكلاتهم في المسلسل.

حكاية بدون ضمان هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرى، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

الفنان احمد بدير أحمد بدير بدون ضمان مسلسل الا انا حكاية

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