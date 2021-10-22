تفاصيل التحويلات الجديدة بعد غلق شارع الهرم (فيديوجراف)

نشرت إدارة مرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة بمحيط الغلق الكلي لشارع الهرم، والذي بدأ في الساعات الأولى من أمس الخميس لإنهاء أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأعلنت إدارة مرور الجيزة عن تحويلات مرورية للتسهيل علي المواطنين، في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع، فإنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى)، تحديدا بتقاطع شارع الهرم مع طريق المريوطية ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الهرم حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من 370م وبعرض ما يقرب من 18م.

وأكد مصدر أمني، أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية ، باتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداء من 21 أكتوبر الجاري، وحتى انتهاء الأعمال .