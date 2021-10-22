«الصراحة راحة».. نصائح لإنهاء علاقة عاطفية بشكل صحيح

قد تواجه مشكلة في استكمال علاقة بينك وبين شخص مرتبط به عاطفيًا، فالحياة مليئة بالأزمات التي يمكن أن نمر بها ولكن هناك بعض الأزمات والمشكلات نقف عندها، ولا نجد حلًا لها سوى الانفصال ولكن علينا أن نعي كيف يتم هذا بهدوء دون تجريح طرف لطرف آخر، أي الخروج من العلاقة بشياكة في هذه السطور يوضح خبير فن الاتيكيت يوسف الحسني هذا في خطوات بسيطة.

الكتابة على “فيسبوك”

هناك أشخاص يكتبون منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنهاء العلاقة على الرغم من عدم الوصول لذلك مع الشريك، هذا خطأ كبير لابد من التحدث والوصول إلى القرار المناسب ثم من بعد ذلك الإعلان عنه.

التوقف عن الحديث عنه

إذا قرر الطرفان إنهاء العلاقة من الضروري التوقف عن الحديث عنه في مناسبات تجمعكم أو ما شابه ذلك، خاصة لو كان هناك عشرة بينهم ومودة ورحمة لا تنقطع بشكل سيء لذا يتجنب كلًا منهما الآخر في الظهور بمحيطه.

الحرص عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

عليك الحرص عند استخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تعبر منشوراتك عما بداخلك ولا تشارك منشور يتم الفهم من خلاله أنك تقصد الطرف الآخر الذي كان يشاركك في العلاقة لذا لابد الانتباه لما يتم نشره أو مشاركته عقب الانفصال .

عدم استخدام كلمات قاسية ولابد من الصراحة

عند قرار إنهاء علاقة لابد وأن يكون هناك صراحة بين الطرفين وعدم استخدام كلمات قاسية بينكما حتى لا يتم تجريح طرف لطرف آخر.

الحديث عن الأشياء الجيدة

عليكما الحديث عن الأشياء الجيدة في العلاقة بينكما، حتى يسود أجواء ايجابية حتى خلال إنهاء العلاقة بينكما، لابد أن تكون النهاية على قدر من الرقي واحترام العلاقة مهما كان الأمر.