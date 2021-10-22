ضبط 6 مصانع «دون ترخيص» فى حملات بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة عقب تقنين الإجراءات من إستهداف وضبط (6 مصانع) عشوائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، يتم من خلالها تصنيع وتعبئة المخللات وإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية وتدوير المخلفات فى تصنيع المنتجات البلاستيكية، وإنتاج زيوت الطعام والمواد الغذائية وملح الطعام تمهيداً لطرحها بالأسواق، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (145٫5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية "ملح طعام- خل- زيوت- عصائر- مخللات" مجهولة المصدر– 9 أطنان مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر تستخدم فـى تصنيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية - 10٫35 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومعامل عشوائية فى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التى تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق بمديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبط (مطبعة– 2 مصنع– شركة) بدون ترخيص، حيث يتم من خلالهم إنتاج وتعبئة الكيماويات المستخدمة فى تصنيع المنظفات المنزلية والمستلزمات البلاستيكية وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية وطباعة الملصقات والأوراق والعبوات الورقية، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (93٫9 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات منزلية مجهولة المصدر مُعدة للتداول- 120 طن مواد خام ومنتج نهائى منتجات ورقية وبلاستيكية وأحبار مجهولة المصدر ومعدة للتداول- 937 طن مواد خام ومنتجًا نهائيًا لمخصبات وأسمدة زراعية - 4 أطنان مواد خام تُستخدم فـى تصنيع المستلزمات الطبية البلاستيكية مجهولة المصدر- 1000 وحدة لمستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول) .