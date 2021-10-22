الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 مصانع «دون ترخيص» فى حملات بالشرقية

حملات بالشرقية
حملات بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة عقب تقنين الإجراءات من إستهداف وضبط (6 مصانع) عشوائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، يتم من خلالها تصنيع وتعبئة المخللات وإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية وتدوير المخلفات فى تصنيع المنتجات البلاستيكية، وإنتاج زيوت الطعام والمواد الغذائية وملح الطعام تمهيداً لطرحها بالأسواق، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (145٫5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية "ملح طعام- خل- زيوت- عصائر- مخللات" مجهولة المصدر– 9 أطنان مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر تستخدم فـى تصنيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية - 10٫35 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية).

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومعامل عشوائية فى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التى تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق بمديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبط (مطبعة– 2 مصنع– شركة) بدون ترخيص، حيث يتم من خلالهم إنتاج وتعبئة الكيماويات المستخدمة فى تصنيع المنظفات المنزلية والمستلزمات البلاستيكية وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية وطباعة الملصقات والأوراق والعبوات الورقية، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (93٫9 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات منزلية مجهولة المصدر مُعدة للتداول- 120 طن مواد خام ومنتج نهائى منتجات ورقية وبلاستيكية وأحبار مجهولة المصدر ومعدة للتداول- 937 طن مواد خام ومنتجًا نهائيًا لمخصبات وأسمدة زراعية - 4 أطنان مواد خام تُستخدم فـى تصنيع المستلزمات الطبية البلاستيكية مجهولة المصدر- 1000 وحدة لمستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول) .

الامن العام 6 مصانع دون ترخيص الشرقية زيوت الطعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

الأحد المقبل.. فتح باب الاشتراك «أونلاين» فى معرض الكتاب

شباب «سفينة النيل» يتعرفون على الجمهورية الجديدة في مصر

«الهلال الأحمر» ينظم ماراثون دراجات احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر فى دمياط

متسوّل يجنى 4300 جنيه فى اليوم.. يستغل أبناءه الخمسة

تقرير: تباطؤ وتيرة التطعيم في ألمانيا وسط ارتفاع إصابات كورونا

أسعار زيوت الطعام اليوم الجمعة 22 أكتوبر بالسوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا