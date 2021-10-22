ارتفاع إصابات وفيات كورونا حول العالم اليوم

شهدت العديد من دول العالم زيادة يومية في عدد الإصابات والوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

فعلى الصعيد الآسيوي، سجلت وزارة الصحة الهندية 15 ألفا و786 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 231 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، وبذلك يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 34 مليونا و127 ألفا و450 شخصا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 453 ألفا و42 حالة وفاة.

أما في باكستان، سجلت السلطات الصحية 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 16 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و267 ألفا و393 أشخاص، ويصل إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و344 وفاة.

لتسجل تايلاند 9810 إصابات جديدة بفيروس كورونا و66 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و831 ألفا و389 والوفيات إلى 18 ألفا و625 حالة، وارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مليون و710 آلاف و447 متعافيا.

كما سجلت أوزبكستان 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 3 حالات وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182 ألفا و819 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1300 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 5 آلاف و823 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة إلى مليونين و754 ألفا و889 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 283 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس، ليرتفع إجمالي أعداد حالات الوفاة إلى 41 ألفا و520 حالة.

وسجلت منغوليا 1719 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 346 ألفا و455 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 1626 حالة وفاة.

أما عن أرمينيا، سجلت السلطات الصحية 2146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 291 ألفا و52 حالة فيما تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و944 حالة حتى الآن.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 117 ألفا و500 حالة والوفيات إلى 2715 وفاة. وارتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 112 ألفا و383 متعافيا.

أما على الصعيد الأوروبي، شهدت أوكرانيا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة حيث سجلت 23 ألفا و785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 614 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و725 ألفا و385 شخصا، ويصل إجمالي الوفيات إلى 63 ألفا و3 حالات وفاة.

​وفي جورجيا، سجلت وزارة الصحة 4155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 684 ألفا و337 حالة إصابة كما سجلت 40 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و657 حالة وفاة.

وفي بلغاريا، تم تسجيل 4816 حالة إصابة جديدة، و120 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 559 ألفا و893 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 22 ألفا و839 حالة حتى الآن.

أما في بلجيكا، سجلت وزارة الصحة 6239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات مليون و 305 آلاف و678 حالة إصابة كما سجلت 19 حالة وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و 835 حالة وفاة

كما أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 5 آلاف و706 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 59 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء بلغت مليونين و961 ألفا و923 حالة، فيما يبلغ إجمالي حالات الوفاة 76 ألفا و359 حالة.

وفي المجر، تم تسجيل 2548 حالة إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الجائحة 843 الفا و825 حالة، وتم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 الفا و492 حالة، فيما ارتفع أعداد المتعافين من الفيروس إلى 793 ألفا و842 متعافيا.

أما في النمسا، تم تسجيل 3582 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 791 ألفا و226 إصابة بينما تم تسجيل 13 حالة وفاة؛ ليصل تراكمي الوفيات إلى 11 ألف و233 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 2939 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 382 ألفا و454 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5571 حالة.

وسجلت فنلندا 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 153 ألفا و156 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 1139 بعد تسجيل 6 وفيات خلال الفترة نفسها.

وفي أمريكا الجنوبية سجلت بوليفيا 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 508 آلاف و 702 حالة إصابة كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و891 حالة وفاة.