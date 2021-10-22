الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الوطنية للإعلام» تفوز بـ3 جوائز بالمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون فى تونس

«الوطنية للإعلام»
«الوطنية للإعلام» تفوز بجوائز المهرجان العربي للإذاعة

حصدت الهيئة الوطنية للإعلام 3 جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس في دورته الحادية والعشرين تحت شعار «دورة التواصل والتجديد» الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن برنامج «أبطال على خط المواجهة» من إنتاج شبكة «صوت العرب» فاز بالجائزة الأولى بمسابقات التبادلات البرامجية الإذاعية، فئة «أعلام العرب نماذج من الجيش الأبيض»، كما فاز برنامج «نظام الرقمنة في وزارة الصحة المصرية» بالجائزة الأولى في مسابقات التبادلات البرامجية الإذاعية، فئة «بعيون عربية، الرعاية الصحية» والبرنامج من إنتاج «صوت العرب» الإذاعة المصرية.

كما فاز برنامج «المتاهة» من إنتاج التليفزيون المصري بجائزة أفضل فيلم وثائقي في الإنتاج التلفزيوني العربي الأوروبي المشترك «بين الضفاف.. مدن الموانئ البحرية.. معابر تاريخ وتبادل».

ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بهذه المناسبة، التهنئة للفائزين، متمنيا المزيد من النجاح والتفوق لجميع أبناء الوطنية للإعلام، مشيرا إلى أن مسابقات المهرجان شهدت تنافسا قويا لجودة وتميز كافة الأعمال الإذاعية والتليفزيونية المشاركة بالمهرجان الذي يعتبر فرصة جيدة للتواصل والتنسيق بين الإعلاميين العرب، فكان بحق ملتقي المبدعين العرب الذين نتطلع لمزيد من إبداعاتهم الخلاقة لبناء وعي حقيقي لدى شعوب المنطقة العربية وإسعاد وإمتاع المشاهدين والمستمعين بفنهم الراقي والمتميز.

وأثنى زين على التنظيم المتميز للمهرجان، موجها التحية والتقدير لكافة القائمين على إقامة المهرجان وخروجه فى صورة مشرفة وإتاحة الفرصة لمزيد من التواصل بين الأشقاء، وتفعيل التعاون فى مختلف المجالات الإعلامية.

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