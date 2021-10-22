ارتفاع ضحايا حريق في مصنع روسي للمتفجرات لـ15 شخصا

قضى 15 شخصا وفقد شخص بعد اندلاع حريق في مصنع متفجرات روسي في جنوب شرق موسكو الجمعة، كما أعلنت السلطات.

وقالت حكومة منطقة ريازان حيث يقع المصنع، إن الضحايا قضوا في الحريق الذي اندلع في المنشأة في قرية ليسنوي على مسافة 300 كيلومتر من العاصمة.

وأضافت في بيان "ما زال مصير شخص غير معروف".

وأشارت إلى أن شخصا آخر نقل الى المستشفى بسبب "حروق خطرة" وهو في "حال حرجة".

ونشرت وزارة الحالات الطارئة صورا تظهر دخانا وحطاما في المصنع الذي تضرر بشدة.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أن الحريق نجم عن "انتهاك للعمليات التكنولوجية ومعايير السلامة" في مصنع "إلاستيك" المحلي.

وتعتبر الحكومة الروسية ذلك المصنع "شركة إستراتيجية" وتنتمي، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني، إلى مجموعة "روستيك" الحكومية التي تضم شركات تزود منتجات صناعية ومتقدمة للقطاعين المدني والعسكري.

وقالت وزارة الحالات الطارئة إن رجال الإطفاء تلقوا أولا بلاغا عن اندلاع حريق في المصنع عند الساعة 08,22 بالتوقيت المحلي.

وأرسلت وزير الحالات الطارئة بالإنابة ألكسندر تشوبريان إلى الموقع. وهو مسؤول عن الوزارة بعد وفاة يفغيني زينيتشيف بعدما سقط من منحدر خلال تدريبات في القطب الشمالي الشهر الماضي.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها أرسلت محققين للتدقيق في ما إذا كان المصنع كان يمتثل "لمستويات السلامة الصناعية".

وقد أرسل أكثر من 170 مسعفا الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وقال رئيس الإدارة المحلية في وقت سابق لوكالة تاس للأنباء إن 17 شخصا كانوا داخل ورشة المصنع عند اندلاع الحريق.

قالت السلطات إن الحريق الذي أتى على مساحة 160 مترا مربعا، أخمد ولا يشكل خطرا على السكان المحليين.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها هواة على وسائل التواصل الاجتماعي صفوفا من عربات الإطفاء في مكان الحادث مع حطام مشتعل في منطقة مشجرة قرب المصنع.

