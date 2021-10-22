ضبط 892 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكن قطاع أمن المنافذ في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها "مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية".

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضيتين، وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد 45 قضية.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 892 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 235 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

عقوبة التهريب الجمركي

نص قانون التهرب من الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.