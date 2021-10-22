الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 892 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

تمكن قطاع أمن المنافذ في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها "مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية".

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط  قضيتين، وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد 45 قضية.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 892 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 235 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

عقوبة التهريب الجمركي

نص قانون التهرب من الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

أمن المنافذ تهريب البضائع المنافذ الجمركية مستحضرات تجميل مستلزمات طبية الامن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

الأحد المقبل.. فتح باب الاشتراك «أونلاين» فى معرض الكتاب

شباب «سفينة النيل» يتعرفون على الجمهورية الجديدة في مصر

«الهلال الأحمر» ينظم ماراثون دراجات احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر فى دمياط

متسوّل يجنى 4300 جنيه فى اليوم.. يستغل أبناءه الخمسة

تقرير: تباطؤ وتيرة التطعيم في ألمانيا وسط ارتفاع إصابات كورونا

أسعار زيوت الطعام اليوم الجمعة 22 أكتوبر بالسوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

انفجار سيارة فى شمال إسرائيل وإصابة شخصين بجروح بالغة

لأول مرة منذ تولى بايدن.. إسرائيل تبنى 3000 وحدة استيطانية فى الضفة

إسرائيل تصادق على خطة «تتظيم السياحة» لمنع انتشار كورونا