الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفلًا موسيقيًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا.. غدًا

أوركسترا القاهرة
أوركسترا القاهرة السيمفوني

يُقام مساء غد السبت، حفلًا موسيقيًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يُقام الحفل تحت شعار "رياح الشمال" بقيادة المايسترو الدنماركي "بيتر اترب لارسين"، ومشاركة عازف الأكورديون "بيجيريك موجينسين"، بالتعاون مع سفارة الدنمارك بمصر.

ويتضمن برنامج الحفل، مجموعة من الأعمال الكلاسيكية والمعاصرة لعدد من المؤلفين الدنمارك منها، السيمفونية الأولى لـ"كارل نيلسن" إلى جانب عملين يُقدما لأول مرة فى العالم، لإثنين من المؤلفين الشباب هما "نحو السماء" للآلات النحاسية والإيقاع، والأوركسترا لـ"فريدريك ميجيل"، و"دموع التمساح" للأوكورديون والأوركسترا لـ"سوني كوستر"، وكان الحفل سبقه ورشتين للقيادة، وجاء نتاج للتعاون المثمر بين دار الأوبرا المصرية والسفارة الدنماركية بالقاهرة.

مئوية تأسيس الأردن

وشارك أوركسترا القاهرة السيمفوني التابع لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في العاصمة عمان خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، وذلك بترشيح من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية، وبمشاركة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى، والمطربة غادة عباسي، ويتضمن سيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية من تأليف قائد الحفل وكلمات على البتيري.

دار الأوبرا المصرية أوركسترا القاهرة السيمفوني الأوبرا المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم مجدي صابر وزيرة الثقافة أوركسترا القاهرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور مجدي صابر المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

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