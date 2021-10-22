الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صلاح فضل رئيسًا لمؤتمر «دانتي والعالم العربي»

د. صلاح فضل
د. صلاح فضل

تقيم جامعة بدر مؤتمر "دانتي والعالم العربي" بمناسبة الاحتفال العالمي بمرور سبعمائة عام على وفاة شاعر "الكوميديا الإلهية" وأبو اللغة الإيطالية، تحت رعاية وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار.

 واختير رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور صلاح فضل رئيسًا للمؤتمر الذي تقام جلساته يومي السبت والأحد القادمين، حيث أكد فضل أن عظمة دانتي المحتفى به تتجاوز اللغة الإيطالية واللغات الأوروبية كلها، لتصبح علامة بارزة في تاريخ الثقافة الإنسانية كلها.

كما أشار إلى تأثير "الكوميديا الإلهية" على الثقافة العربية من خلال الترجمة. 

في المقابل استشهد فضل بما قاله المستشرق الإسباني الكبير آسين بلاثيوس وعكف على إثباته عن تأثر دانتي الواضح بالثقافة الإسلامية، إلى أن اكتشف باحثان أحدهما إيطالي والآخر إسباني مخطوطتين في منتهى الأهمية بعنوان "معراج محمد"، وتبين للدارسين أن هاتين المخطوطتين اللتين أنتجتهما الأخيلة الشعبية وليس الخطاب الرسمي، تتضمنان صورًا وأفكارًا تتطابق حرفيًا مع ما ورد في "الكوميديا الإلهية". ما يؤكد أن علاقة دانتي بالعالم العربي كانت تمضي في اتجاهين من التأثير والتأثر.

وختم فضل تصريحه بالإشارة إلى استكماله لما طرحه بلاثيوس، وتنقيبه عن "معراج محمد" في نسختها العربية، وهو ما تطلب منه جهدًا شاقًا استغرق سنوات، لرد كل ما ذكر فيها إلى أصله في كتب التراث العربي.
من جانبه قال مقرر المؤتمر الأستاذ الدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة إن هذا الحدث يعد امتدادًا لما تقوم به جامعة بدر كل عام من استقطاب القامات الفكرية وكبار الباحثين من مختلف دول العالم عبر مؤتمرات علمية مهمة، مشيدًا بدعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مصطفى كمال ونائب الرئيس لشؤون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور إبراهيم القلا ونائب الرئيس للدراسات العليا والتعاون الدولي، الأستاذ الدكتور عمرو الإتربي.

وأكد محمود أن إطلاق المؤتمر يتزامن مع احتفال إيطاليا السنوي بأسبوع اللغة الإيطالية. لذلك كان اختيار دانتي أعظم شعراء إيطاليا وصاحب الملحمة الشعرية الخالدة "الكوميديا الإلهية" التي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء هي: الجحيم، والمطهر، والفردوس.

أما رئيس قسم اللغة الإيطالية في الجامعة ومنسقة المؤتمر الدكتورة لمياء الشريف فقالت: الاحتفال بشخصية أدبية خالدة مثل دانتي حدث ثقافي بالغ الأهمية، ويحظى باهتمام ورعاية قيادات الجامعة وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر.

كما نوهت بالرعاية والتعاون البناء مع المعهد الثقافي الإيطالي لإقامة هذه الفعالية التي تحيي الإرث الثقافي المشترك بين مصر وإيطاليا.

وبخصوص المشاركين في جلسات المؤتمر قالت الشريف: هناك ضيوف يمثلون الجانب الإيطالي أبرزهم مستشار المعهد الثقافي الإيطالي دافيدي سكالماني ومن جامعة فلورنسا البروفيسور فرانكو كارديني ود.محمود الشيخ. وكذلك هناك ضيوف عرب فمن الأردن د.محمود جرن، ومن بغداد د.بهاء نجم. إضافة إلى مشاركة مميزة لأساتذة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة بدر، ومداخلات أونلاين من أمريكا وإيطاليا.
 

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