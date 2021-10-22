الأحد المقبل.. فتح باب الاشتراك «أونلاين» فى معرض الكتاب

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إقامة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، على أن يفتح باب الاشتراك للناشرين بها إلكترونيًا اعتبارًا من الأحد 24 أكتوبر الجاري وحتى 18 نوفمبر المقبل.

وقالت وزيرة الثقافة، إنه سيتم استيعاب كل الناشرين الراغبين بالمشاركة فى هذه الدورة، متابعة أنه لأول مرة يتم تخصيص قاعة لكتاب وأنشطة الطفل وتضم كل الناشرين في هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمي المدرسي، فضلًا عن كل الأنشطة الفنية والثقافية والفكرية والإبداعية في مجال الطفل.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث صرح الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بأن التقديم متاح من خلال المنصة الإليكترونية فقط cairobookfair.gebo.gov.eg ولن تقبل الطلبات المسلمة باليد.

وأوضح أن المعرض سيشهد التوسع في قاعات العرض والبيع لتصل إلى خمس صالات، الأولى والثانية للناشرين المصريين والثالثة هي صالة العرض الرئيسية والناشرين العرب والأجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي والرابعة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية الى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تنقل بين 3 مواقع مختلفة عبر تاريخه الممتد.

منذ عام 1969 حتى عام 1983 أقيمت الفعاليات في أرض المعارض الدولية بالجزيرة، ثم انتقل المعرض إلى أرض المعارض الدولية بمدينة نصر اعتبارًا من المعرض الدولى السادس عشر للكتاب عام 1984م، ثم جاء الموعد الثالث مع الانتقال إلى مركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، الذي وصل فيه المعرض إلى آفاق دولية جديدة مع الاحتفال بيوبيله منذ عامين.