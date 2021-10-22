انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة سيشهد استمرارًأ للأجواء الخريفية على كافة محافظات مصر، كما ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد.

وأضاف شاهين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حالة الطقس ليلا، ستكون لطيفة خاصة لمحبي فصل الخريف، موضحًا أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تكونت شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار "شاهين" إلى وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، حيث ستكون درجات الحرارة، اليوم الجمعة كالتالي: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

حالة الطقس غدا السبت

وأضاف شاهين أن حالة الطقس غدًا السبت ستكون مشابهة لطقس اليوم باختلاف طفيف في السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والوجه البحرى 27-18درجة، وفي السواحل الشمالية تنخفض إلى 26-19 درجة.

فى جنوب سيناء 30-24 درجة، وترتفع فى شمال الصعيد إلي 29-19 درجة، وفى جنوب الصعيد 34-21 درجة.

طقس الأحد المقبل

وعن طقس الأحد المقبل، قال شاهين إن درجات الحرارة تنخفض بشكل طفيف في القاهرة والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وترتفع فى السواحل الشمالية، حيث ستكون متوسط درجات الحرارة في القاهرة إلى 26 والصغرى 18، وفى شمال الصعيد 28-19 درجة، وجنوب الصعيد 33-21 درجة.

بينما ستكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية 27-20 درجة، وفي جنوب سيناء 30-23 درجة.