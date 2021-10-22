القبض على عامل ووالدته نقبا عن الآثار أسفل منزلهما فى شبين القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل ووالدته، لقيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار أسفل منزلهما بمنطقة كفر شبين التابعة لدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ما تسبب فى حدوث هبوط أرضي بأحد الشوارع بالقرية المجاورة للمنزل، وجرى التحفظ على أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بحدوث هبوط أرضي بأحد الشوارع بمنطقة كفر شبين، بدائرة المركز نتيجة قيام عامل ووالدته عن الآثار والحفر داخل منزلهما.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن، وتبين وجود حفرة داخل أحد الغرف بعرض 150 سم وبعمق 5 أمتار بغرض التنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على أدوات الحفر عبارة عن "فأس وكوريك وحبل ومقطف وبكرة سحب".

وجرى التحفظ على مكان الواقعة، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، وتم إخطار مجلس مدينة شبين القناطر لاتخاذ شؤونه، كما تمكنت القوات من ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المبين.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت بتشكيل لجنة من هيئة الآثار بالقليوبية للانتقال إلى مكان الواقعة، لبيان عما إذا كان أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وبيان عما إذا كانت تلك المنطقة أثرية من عدمه، وإذا كانت تلك المنطقة تخضع لهيئة الآثار من عدمه، وبيان عما إذا كانت المنطقة متاخمة لمنطقة أثرية من عدمه، وإعداد تقرير بالحالة وعرضه على النيابة، والتحفظ على المنزل لحين الانتهاء من أعمال المعاينة.