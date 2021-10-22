الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المقاولون العرب: عازمون على بحث الفرص المتوفرة لإقامة مشروعات في بوروندي

ألبرت شينجيرو، وزير
ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندي

عقد ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندي، لقاء مع المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، خلال زيارته لمصر لحضور منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، والذى نظمته وزارة التعاون الدولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندي

وخلال اللقاء، دعا وزير الخارجية شركة المقاولون العرب إلى دخول السوق البوروندى نظرا لوجود العديد من المشروعات والفرص المتاحة ، وطالب بضرورة تواجد الشركة هناك نظرا لما تحظى به من سمعة طيبة داخل القارة الأفريقية من حيث المصداقية وجودة الأعمال.

 ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندي

وخلال اللقاء الذى حضره السفير شيخ راشد ملاشي نيراجيرا، سفير بوروندي بالقاهرة، أكد المهندس سيد فاروق على ترحيبه بدعوة وزير الخارجية البوروندى، وأكد على عزم المقاولون العرب فى بحث الفرص المتوفرة لإقامة مشروعات البنية الأساسية فى بوروندى، لافتا إلى أن سياسة الشركة فى أفريقيا تقوم على نقل الخبرات للأشقاء وبناء القدرات من خلال التدريب، وتنفيذ المشروعات بمواصفات قياسية.

 ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندي

تأتي زيارة الوزير البوروندى في إطار العلاقات القوية والوثيقة بين مصر وبوروندى والتى وصفها شينجيرو بأنها تشهد مرحلة انطلاق ، ودعا الشركات المصرية للعمل والاستثمار في بلاده، خاصة أن بوروندى دولة لديها الكثير من فرص الاستثمار.

ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندي
ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندي
وزير خارجية بوروندى المقاولون العرب منتدى مصر للتعاون الدولي التمويل الإنمائي التعاون الدولي سفير بوروندي بالقاهرة

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