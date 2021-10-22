الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1215 مواطنا بقافلة طبية في مركز الشهداء بالمنوفية

قافلة علاجيه مجانيه
قافلة علاجيه مجانيه

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية  الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر حجازي بمركز الشهداء علي مدار يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، وضمت جميع التخصصات الطبية، وهي " باطنة، جراحة، نساء وتوليد، أسنان، أنف وأذن وحنجرة، جلدية، رمد، أطفال، وتنظيم أسرة " وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الصحية.

من جهتها قالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إنه تم الكشف علي 1215 حالة، و عمل أشعة لـ 33 حالة، و تحاليل طبية لـ 100 حالة، الكشف العشوائي للضغط والسكر لـ 18 حالة،  وتحويل 14 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم، بالإضافة إلي تنظيم ندوات تثقيفية للمترددين علي القافلة العلاجية.  

يأتي ذلك ضمن توجهات الدولة للوصول بالخدمة الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، وذلك برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وإشراف الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية. 

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