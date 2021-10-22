«الهلال الأحمر» ينظم ماراثون دراجات احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر فى دمياط

نظمت جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط مع فريق "دراجو دمياط"، ماراثون للدراجات الهوائية، اليوم الجمعة، ضمن احتفالات نصر أكتوبر في مدينة رأس البر بدمياط.

وشاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في احتفالات جامعة دمياط بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، واللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة.

وبدأت مراسم الاحتفال بتفقد "المحافظ" لمعرض الجامعة الذى ضم عددًا من اللوحات الإبداعية بأيدى طلابها التى عبرو خلالها عن ملحمة أكتوبر، كما تخلل الحفل عروضًا عسكرية قدمها طلاب مدرسة دمياط الثانوية العسكرية وأوبريت "رسالة من شهيد" أداه طلاب الجامعة وفريق رؤية للدراما الحركية.

فيما وقد توجهت "محافظ دمياط "بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، كما هنأت أبناء دمياط ووجهت تحية إعزاز وتقدير لشهداء أكتوبر ١٩٧٣ وأبطالها لما قدموه من بطولات سُطرت بأحرف من نور فى تاريخ مصر للحفاظ على تراب وطننا الغالى.

وأكدت "محافظ دمياط" ضرورة استلهام روح أكتوبر للتغلب على كل التحديات وتحقيق المزيد لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما أعربت عن فخرها بما حققته جامعة دمياط لإنشاء هذا الصرح التعليمى.

ومن جهته، رحب رئيس جامعة دمياط بالدكتورة منال عوض، ووجه لها التحية والشكر الجزيل على ما تقدمه من دعم كبير للجامعة ورعايتها للانشطة المختلفة بها.

وأكدت "محافظ دمياط" ضرورة استلهام روح أكتوبر للتغلب على كل التحديات وتحقيق المزيد لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما أعربت عن فخرها بما حققته جامعة دمياط لإنشاء هذا الصرح التعليمى في محافظة دمياط بحضور الطلاب.