الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤولة أمريكية: عقد مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» في طرابلس «أمر مهم للغاية»

مؤتمر دعم استقرار
مؤتمر دعم استقرار ليبيا

 أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى يائيل لامبرت أن عقد مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" في العاصمة طرابلس يعد أمرا مهما للغاية.

وقالت لامبرت ـ في تصريح خاص أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن "انعقاد مثل هذا المؤتمر خلال السنوات الماضية في طرابلس لم يكن ممكنا بسبب الأوضاع التي كانت تشهدها البلاد، ولكن انعقاده في الوقت الحالي في العاصمة يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة لليبيين".

وشددت المسئولة الأمريكية على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الحكومة الوطنية الليبية في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل وإخراج القوات الاجنبية والمرتزقة من البلاد.

وكان البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا قد أكد الالتزام الدائم والثابت للحكومة الليبية بسيادة البلاد وسلامتها الاقليمية ورفضها القاطع للتدخلات الخارجية، وإدانته لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى، مشددا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية الليبية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر المقبل.

ومن جانبه،  ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقد مؤتمر استقرار ليبيا للمرة الأولى على الأرض الليبية، مضيفا أن الشعب الليبي يبحث عن الاستقرار بعد أكثر من 10 سنوات من الأزمات.

وأضاف أبو الغيط - في تصريحات خاصة أوردتها قناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الجمعة - "أنه لأول مرة على الأرض الليبية بحضور 31 دولة والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يعقد مؤتمر استقرار ليبيا، مؤكدا أن هذا يؤشر إلى دعم الاستقرار في البلاد.

وأضاف أن الاستقرار بالبلاد الموجود حاليا يؤشر على أن المجتمع الليبي يرغب حقيقة في الخروج من هذا المأزق الذي استمر أكثر من 10 سنوات .

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وائل لطفي

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